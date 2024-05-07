Жінка вийшла заміж за свого смертельно хворого нареченого в лікарні: він помер наступного дня

Британська жінка вийшла заміж за свого нареченого в лікарні і наступного дня він помер.

Про це пише New York Post.

25-річна Розі Дак вийшла заміж за свого покійного 25-річного чоловіка Раяна в університетській лікарні Норфолка і Норвіча 25 червня 2023 року, після того, як йому залишалося жити тиждень.

Пара спланувала весілля всього за дві години – після того, як Раян сказав Розі, що його останнім бажанням було одружитися з нею.

Розі одягла білу літню сукню, яку знайшла в кінці своєї шафи, і вони святкували з родиною та друзями.

Але ввечері 26 червня Раян помер.

Розі сказала: "Це був найкращий день у моєму житті, але я не знала, що він буде останнім. Коли працівники лікарні почули, що одруження було останнім бажанням Раяна, вони зробили абсолютно все, що могли".

Розі та Раян / Фото: SWNS

Розі та Раян познайомилися на футбольному матчі у вересні 2016 року. Вона зізналася, що спочатку "френдзонувала" його. Але Раян був "чарівником" і чотири роки намагався запросити її на побачення.

Вона пригадала: "Він завжди фліртував і хотів познайомитися зі мною ближче – він часто надсилав квіти. Він намагався добряче прищепитися до мене – я тоді зафрендила його, про що зараз дуже шкодую. Спочатку я не бачила жодного потягу, але з часом зростало і наше кохання".

Перебуваючи на новорічній вечірці 31 грудня 2019 року, Розі та Раян уклали пакт про те, що зустрінуться, якщо до наступного року вони все ще будуть самотніми. Але з початком пандемії вони були змушені відгородитися одне від одного, тож підтримували дружбу онлайн.

Розі закохалася в нього і вирішила продовжити стосунки після того, як вони знову зустрілися особисто наступного року.

"Ми чекали, поки нам зроблять перші щеплення, щоб знову зустрітися", - додала вона. "І коли я це зробила, я зрозуміла, що закохана в нього".

У жовтні 2022 року, після року побачень, Раян приїхав до будинку Розі на сімейне барбекю. З колонки заграла їхня улюблена пісня – і Раян взяв Розі за руку та освідчився їй.

Розі сказала: "Я просто ридала і не могла говорити".

Розі та Раян / Фото: SWNS

Пара планувала одружитися в серпні 2023 року, а дівич-вечір Розі мав відбутися 10 липня. Тим часом Раян переїхав до будинку Розі – і вони провели своє перше Різдво як заручена пара.

"Це було блаженство", - додала вона. "Ми не могли дочекатися наступного".

Але через шість місяців, коли Розі була у від'їзді, Раян написав їй, що у нього болить горло, нежить і взагалі він "не дуже добре почувається". Розі відвела його до лікаря первинної медичної допомоги 20 червня. Чоловіку виписали антибіотики і відправили додому – але наступного дня рівень кисню в його крові був низьким, а дихання ставало все більш поверхневим.

Розі сказала: "Наступне, що ми дізналися, це те, що швидка допомога везла Раяна, тому що він не міг дихати. Пізніше того ж дня мені зателефонував його особистий асистент і сказав, що мені потрібно їхати туди якомога швидше. Вони везли його до реанімації".

Лікарі сказали їй, що він страждає на пневмонію і було занадто рано говорити про те, що він одужає. Після ще трьох днів у реанімації Розі дозволила собі піти додому – але їй одразу ж зателефонували з лікарні і сказали, що "все змінилося".

"Він попросив мене прийти і сісти на ліжко", - додала вона. "Він подивився мені в очі і сказав: "Вони зробили все, що могли. Схоже, що я помру". Я благала його продовжувати боротися, але він сказав, що я повинна бути сильною. Він сказав мені, що останнє, що він хотів би зробити – це одружитися зі мною наступного ранку".

Розі та Раян / Фото: SWNS

Розі попросила свою маму, 52-річну Тіну Годжсон, почати обдзвонювати родини. Вона вирішила, що її біла літня сукня, яку вона зарезервувала для дівич-вечора, буде ідеальним вбранням нареченої для імпровізованого весілля. Тіна побігла додому, щоб знайти посвідчення особи Розі – щоб пара могла легально одружитися.

Вона сказала: "Нам вдалося домовитися зі священиком о 8:45 ранку – саме в цей час ми одружилися. На весіллі була присутня медсестра з агентства з усіма нашими родичами та друзями – я часто думаю, чи знала вона, йдучи того дня на зміну, що піде на весілля".

Свою першу шлюбну ніч пара провела в палаті – Розі спала в ліжку поруч з Раяном.

"Нам вдалося побути наодинці близько п'яти хвилин", - додала вона. "Я запитала його, що він відчуває. Він відповів: "Мені дуже погано – я не думаю, що це добре закінчиться".

Раян помер о 18:30 наступного дня – в день 25-річчя Розі. Його похорон відбувся рівно через місяць.

Розі сказала: "Я впоралася з цим, поїхавши на свою дівич-вечірку. На нашу місячну річницю я поїхала до Норвіча і запустила повітряного змія. Це його улюблене місто у світі – і за 10 днів до смерті він сказав, що хотів би взяти туди нашого сина чи доньку, щоб вони запускали повітряних зміїв. Тож я зробила це для нього".

Нагадаємо, наречена, яка страждає на рак, виконала передсмертне бажання та вийшла заміж. У 38-річної жінки діагностували рак кишківника четвертої стадії у вересні минулого року.

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