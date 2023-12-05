Жінка вийшла заміж за свого вітчима та народила йому трьох дітей: вона відповіла на хейт

Жінка розповіла, що вийшла заміж за свого вітчима та народила йому трьох дітей.

Про це пише The Sun.

Крісті з Флориди поділилася відео, на якому вона цілується з коханим, у своєму акаунті TikTok, де вона відома як @ChristyWho_.

На відео показана їхня весільна церемонія у Лас-Вегасі. У підписі йшлося: "Вийти заміж за вітчима було найкращим рішенням, яке я коли-небудь ухвалювала".

Публікація, яка зібрала понад 25 млн переглядів, стала справжнім шок-контентом для користувачів з усього світу. Юзери обурювалися у коментарях та охрестили цей союз огидним.

Розбити серце своєї мами, вийшовши заміж за чоловіка, якого вона колись кохала і якого привела у ваше життя, щоб він втрутився і став вашим батьком, - це найбільший біль, який ви завдали

Ти, мабуть, справді ненавидиш свою маму, якщо робиш це

Чесно кажучи, я не маю слів, щоб описати, наскільки це огидно

Невдовзі Крісті відповіла на низку запитань про їхні стосунки. Так, вона стверджувала, що вітчим не виховував її і вона не була неповнолітньою, коли вони зустрілися. Вона додала, що її мама не мала від нього дітей. Крісті також заявила, що вона все ще підтримує стосунки з матір'ю, попри те, що вийшла заміж за її колишнього.

Зараз у пари троє дітей, і вони, схоже, щасливі у шлюбі, попри дивні обставини, що оточують їхні стосунки.

Крісті з чоловіком та дитиною / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, письменник після смерті своєї відомої дружини дізнався про неї жахливу таємницю. Це допомогло йому пережити втрату.

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