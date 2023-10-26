Жінка вколола в губи 30 мл філера: який вона має вигляд (фото, відео)

Жінка вколола у губи цілих 30 мл наповнювача.

Про це пише Mirror.

Віенна Вюрстель, яка називає себе "пластикова фантастика", приголомшила багатьох своїм екстремальним зовнішнім виглядом.

Попри хейтерів, шанувальниця краси заявила, що не припинить користуватися філерами найближчим часом.

Віенна Вюрстель / Фото: instagram.com/vienna.wuerstel

Один стурбований фоловер жінки запитав: "Ви в безпеці з усіма цими процедурами?". На що вона заявила: "Так, тому що всі мої пластичні хірурги, до яких я ходжу, мають високу кваліфікацію. Якби вони не були висококваліфікованими, вони не змогли б досягти розмірів мого лиця, тож так, я в безпеці".

Втім, її любов до всього штучного не обходиться без проблем: Віенна зізналася, що їй важко пити через розмір вуст.

Віенна Вюрстель / Фото: instagram.com/vienna.wuerstel

Нагадаємо, тим часом жінка з найбільшими губами у світі зізналася, що тепер хоче переплюнути українку Покрещук. Вона націлилася на те, щоб мати найбільші вилиці у світі.

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