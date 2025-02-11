Жінка вкусила петарду, сплутавши її з цукеркою: чим це закінчилося (фото)

Прості помилки іноді можуть коштувати здоров'я. Приміром, жінка залила око клеєм для нігтів, який сплутала з краплями. Тепер стало відомо, що китаянка помилково прийняла петарду за молочні цукерки і в результаті вибуху отримала травми рота.

Про це пише SCMP.

Жінка на прізвище Ву з міста Ченду в провінції Сичуань поділилася своїм досвідом, розповівши, що упаковання певного типу петард, широко відомого в Китаї як "шуан пао", дуже схожа на упаковання молочних цукерок. Ця схожість призвела до того, що вона помилково з'їла одну з них, завдавши собі травму рота.

Шуан пао, що перекладається як "петарда, яка руйнується", запалюється без потреби у полум'ї і може вибухнути з гучним "хлопанням", якщо її впустити або піддати тиску, наприклад, наступити на неї.

Зручність, унікальність і святкова привабливість зробили її найкращим вибором для таких випадків, як весілля, вечірки та сімейні зустрічі, особливо під час Нового року.

Ву розповіла, що петарду, про яку йдеться, приніс додому її молодший брат.

"Я дивилася вдома телевізор із вимкненим світлом у вітальні, коли мій брат повернувся з пакетом закусок. Я подумала, що це схоже на молочні цукерки, які я любила в дитинстві, тому відкрила одну і поклала її до рота. Саме тоді вона вибухнула", - пояснила вона. "У той момент я була шокована. Чесно кажучи, я не відчула біль, лише відчула запах пороху в роті. Можливо, я оніміла, тому що, попри вибух, я не відчувала жодного дискомфорту під час їжі або чищення зубів".

Петарди / Фото: Douyin

На її фото видно, що петарди були загорнуті в поліетиленову плівку, покриту алюмінієвою фольгою, що імітує упаковання, яке зазвичай використовується для пігулок.

У неї в роті були помітні плями крові, хоча залишається невідомим, чи зверталася вона за медичною допомогою.

Нагадаємо, мама "травмована" тим, що знайшла всередині нормальних на вигляд бананів. Юзери припустили, що причиною стала грибкова інфекція.

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