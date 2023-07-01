Жінка влаштувала безкоштовне весілля подрузі, якій залишилося жити декілька місяців – фото

Вона назвала цей день ідеальним.

Британка розповіла про своє весілля мрії, яке їй влаштували безкоштовно.

Про це пише nypost.com.

У 32-річної Емми Райс діагностували невиліковну четверту стадію раку яєчників. Лікарі сказали, що їй залишалося жити лише декілька місяців.

Місцеві підприємства запропонували їй та її коханому Даву безкоштовне місце, торт, фотографії та інші послуги.

"День весілля виправдав мої очікування і вийшов за межі того, що я вважала за можливе", — сказала Емма SWNS. "Того дня я почувалася принцесою".

Весілля Емми та Дави Райс / Фото: Clarity Wedding Photography / SWNS

Пара познайомилася через спільних друзів - Еммі було 16, а Даві - 17. Відтоді вони разом та вже виховують трьох дітей: 11-річного Девіда, 10-річну Кілі-Мей та 6-річну Аріелу.

Діти Емми та Дави Райс / Фото: Clarity Wedding Photography / SWNS

"Це був найкращий час у моєму житті", - сказав Дава про весілля. "Нарешті вона отримала той день, на який заслуговувала".

Весілля Емми та Дави Райс / Фото: Clarity Wedding Photography / SWNS

Емма почала відчувати симптоми у лютому 2021 року. Вона зауважила, що у неї була сильна кровотеча з піхви, і їй також було боляче.

Спочатку лікарі припустили, що її контрацептивний імплант перемістився не в те місце, тому що вона була "надто молода", щоб це могло бути ще чимось.

Потім вона звернулася до фахівця, який після подальшого обстеження виявив, що у жінки рак.

У жінки діагностували рак / Фото: Clarity Wedding Photography / SWNS

Лікарі діагностували у Емми рак шийки матки 3-ї стадії, і, як повідомляється, перша доза хіміотерапії пошкодила її печінку. Потім були п'ять тижнів променевої терапії.

Усі сподівалися на її одужання, але коли в січні вона пішла на обстеження, виявилося, що рак поширився.

Найкраща подруга Емми, 29-річна Луїза Белл, втрутилася та організувала казкове весілля. Вона звернулася до місцевих підприємств, і багато хто з них безкоштовно надав свої послуги.

Весілля Емми та Дави Райс / Фото: Clarity Wedding Photography / SWNS

"Ми не змогли б зробити все це без допомоги Луїзи - вона неймовірна, і ми так їй вдячні", - сказав Дава. "Емма чудово почувалася того дня, попри те, що була втомленою. Дітям було дуже важко бачити, як їхня мама захворіла, але вони були такими сильними. Емма і я так пишаємося ними, і ми максимально використовуємо наш час, що залишився разом".

Емма та Дава з дітьми / Фото: Clarity Wedding Photography / SWNS

Зараз Емма перебуває у госпісі лікарні Клаттербрідж у Ліверпулі, де її часто відвідує новоспечений чоловік та сім'я.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося зворушливе відео, як 29-річна шимпанзе Ванілла вперше побачила відкрите небо. Вона все життя просиділа в клітці.

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