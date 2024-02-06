Жінка влаштувала коханому весілля-сюрприз через те, що він довго не освідчувався: його реакція

Жінка здивувала свого хлопця весіллям після того, як втомилася чекати, доки він їй освідчиться.

Як пише Mirror, про це розповіла в Мережі весільна декораторка, яка допомагала в організації свята.

Бажаючи зробити цю подію особливою, наречена вирішила спланувати свій важливий день на місцевому полі для гольфу, де грає її обранець.

"Ми зробили декор для дуже гарної церемонії, а в середині дня дізналися, що це було "весілля-сюрприз". По суті вони не були заручені, але наречена планувала все це, і наречений з'явився на полі для гольфу, думаючи, що він просто грає у звичайний гольф. Ні. Він прийшов на своє весілля та побачив її вже стоїть біля вівтаря", - поділилася вона.

Однак його реакція на її несподіване весілля була не надто радісною. У результаті, жінка залишилася ридати у весільній сукні.

Ошелешені "божевільною" ідеєю жінки, користувачі поділилися своїми думками і дивувалися, як ніхто не намагався її зупинити.

Як нікому не вдалося відмовити її від цього?

Це помилка, думати, що це буде романтичний вчинок, хоча насправді ніхто, навіть вона сама, не хотіла б опинитися в такій ситуації. Що ж, можливо, їй це сподобалося б. Але ж звучить так божевільно

Напевно, її оточували друзі, які казали, що це хороша ідея. А коли вона провалилася, вони сміялися її за спиною. Бо, знаєте, жінки ненавидять жінок

Нагадаємо, наречений заскочив кохану на зраді зі своїм дядьком за 30 хвилин до весілля. Гостям вона сказала, що хоче побути наодинці перед церемонією.

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