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Жінка влаштувала помсту коханому, який пішов до своєї колишньої: вона зайшла "занадто далеко"

Жінка влаштувала помсту коханому, який пішов до своєї колишньої: вона зайшла "занадто далеко"

Жінка / Ілюстративне зображення / Фото: Freepik

Вона вичікувала шість місяців.

Жінку закликали звернутися за професійною допомогою після того, як вона зізналася, що інсценувала власну смерть, щоб помститися своєму колишньому хлопцеві.

Вона каже, що її хлопець порвав з нею пів року тому, щоб відновити романтичні стосунки зі своєю колишньою дівчиною, залишивши її спустошеною.

У своєму дописі на Reddit вона розповіла, як впала в "глибоку депресію", перш ніж придумала план помсти. Однак користувачі соціальних мереж вважають, що вона зайшла у своїй помсті "занадто далеко", а деякі навіть закликали її поговорити з психологом про ситуацію, що склалася.

Вона сказала: "Пів року тому він пішов від мене до своєї колишньої, яка, як він запевняв мене, була жорстокою і до якої він не мав жодних почуттів. Ні перепрошень, ні пояснень. Просто заблокував мене всюди, і я більше ніколи про нього не чула. Він брехав про все, і я дізналася про це лише випадково. Це розбивало мені серце. Відтоді я просто хотіла, щоб він знав, скільки болю можуть спричинити його вчинки. Я думала, що якби він знав, то не поводився б так, але замість того, щоб переслідувати його або благати, я залишила це в спокої на пів року. Впала в глибоку депресію і намагалася жити далі, як могла. Але я вирішила, що якщо він коли-небудь вийде на зв'язок, я скажу йому, що померла. Змушу його пошкодувати, що він так поводився зі мною".

Потім вона отримала від нього довге текстове повідомлення, в якому він перепросив за те, як він вчинив у цій ситуації, і за те, що "погано з нею поводився".

Вона продовжила: "Я відповіла йому від імені моєї сестри і сказала, що моя сім'я намагалася зв'язатися з ним. Я сказала йому, що померла, і залишила записку з його ім'ям, перерахувавши речі, які хотіла б йому залишити. Він, здається, був шокований. Я сказала, що можу надіслати йому ці речі поштою, якщо він захоче. Він дав мені свою адресу, і завтра я надсилаю йому все. Він ніколи не дізнається. У нас 0 спільних друзів, я ніколи не користуюся соціальними мережами, а наше місто таке велике, що ми ніколи не стикнемося одне з одним. Я сподіваюся, що він почуватиметься лайном. Сподіваюся, це навчить його ніколи більше не ставитися до когось так одноразово. Він ставився до мене так, ніби я для нього вже померла, тож я просто зробила це реальністю".

Коментуючи її зізнання, одна користувачка сказала: "Я не знаю, що сказати про це". Інший юзер додав: "Навіщо опускатися до його рівня? Це робить вас такою ж жорстокою, як і він. Емоційні страждання – це насильство. Будьте кращими. Залиште це в спокої". Третя людина сказала: "Знайди хорошого психотерапевта".

Однак, деякі похвалили її за дії: "Це абсолютно божевільно, але я повністю за. Сподіваюся, це завдасть йому величезної емоційної шкоди і змусить його повністю переосмислити свої вчинки".

Нагадаємо, ображений хлопець вигадливо помстився дівчині, яка його кинула. Покарати його за розіграш не вдалося.

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