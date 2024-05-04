Жінка влаштувала помсту коханому, який пішов до своєї колишньої: вона зайшла "занадто далеко"

Жінку закликали звернутися за професійною допомогою після того, як вона зізналася, що інсценувала власну смерть, щоб помститися своєму колишньому хлопцеві.

Вона каже, що її хлопець порвав з нею пів року тому, щоб відновити романтичні стосунки зі своєю колишньою дівчиною, залишивши її спустошеною.

У своєму дописі на Reddit вона розповіла, як впала в "глибоку депресію", перш ніж придумала план помсти. Однак користувачі соціальних мереж вважають, що вона зайшла у своїй помсті "занадто далеко", а деякі навіть закликали її поговорити з психологом про ситуацію, що склалася.

Вона сказала: "Пів року тому він пішов від мене до своєї колишньої, яка, як він запевняв мене, була жорстокою і до якої він не мав жодних почуттів. Ні перепрошень, ні пояснень. Просто заблокував мене всюди, і я більше ніколи про нього не чула. Він брехав про все, і я дізналася про це лише випадково. Це розбивало мені серце. Відтоді я просто хотіла, щоб він знав, скільки болю можуть спричинити його вчинки. Я думала, що якби він знав, то не поводився б так, але замість того, щоб переслідувати його або благати, я залишила це в спокої на пів року. Впала в глибоку депресію і намагалася жити далі, як могла. Але я вирішила, що якщо він коли-небудь вийде на зв'язок, я скажу йому, що померла. Змушу його пошкодувати, що він так поводився зі мною".

Потім вона отримала від нього довге текстове повідомлення, в якому він перепросив за те, як він вчинив у цій ситуації, і за те, що "погано з нею поводився".

Вона продовжила: "Я відповіла йому від імені моєї сестри і сказала, що моя сім'я намагалася зв'язатися з ним. Я сказала йому, що померла, і залишила записку з його ім'ям, перерахувавши речі, які хотіла б йому залишити. Він, здається, був шокований. Я сказала, що можу надіслати йому ці речі поштою, якщо він захоче. Він дав мені свою адресу, і завтра я надсилаю йому все. Він ніколи не дізнається. У нас 0 спільних друзів, я ніколи не користуюся соціальними мережами, а наше місто таке велике, що ми ніколи не стикнемося одне з одним. Я сподіваюся, що він почуватиметься лайном. Сподіваюся, це навчить його ніколи більше не ставитися до когось так одноразово. Він ставився до мене так, ніби я для нього вже померла, тож я просто зробила це реальністю".

Коментуючи її зізнання, одна користувачка сказала: "Я не знаю, що сказати про це". Інший юзер додав: "Навіщо опускатися до його рівня? Це робить вас такою ж жорстокою, як і він. Емоційні страждання – це насильство. Будьте кращими. Залиште це в спокої". Третя людина сказала: "Знайди хорошого психотерапевта".

Однак, деякі похвалили її за дії: "Це абсолютно божевільно, але я повністю за. Сподіваюся, це завдасть йому величезної емоційної шкоди і змусить його повністю переосмислити свої вчинки".

Нагадаємо, ображений хлопець вигадливо помстився дівчині, яка його кинула. Покарати його за розіграш не вдалося.

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