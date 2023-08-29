Жінка влаштувала вечірку для 34-річної сестри, яка вмирала: "Це було чарівно, а не болісно" (фото)

Гайді пішла з життя влітку 2022 року.

Жінка розповіла про веселу останню вечірку її сестри, яка помирала через невиліковну хворобу.

Про це вона розповіла у програмі Woman's Hour на BBC Radio 4.

Перед своєю смертю влітку минулого року 34-річна Гайді Саттертвейт звернулася до старшої сестри Дженни з незвичайним проханням – вона хотіла влаштувати вечірку.

Гайді Саттертвейт / Фото: Facebook

Гайді хотіла відсвяткувати своє життя з великим списком гостей із усієї своєї сім'ї та друзів.

"Я б описала це як знак оклику в кінці пропозиції. Вирок її життя. Думаю, це можна назвати закриттям", - поділилася вона.

2018 року у Гайді діагностували мієлодиспластичний синдром (МДС) – рідкісний тип раку, який виникає, коли кровотворні клітини, виявлені в кістковому мозку, є аномальними.

Гайді Саттертвейт / Фото: Facebook

Плануючи феєрію кінця життя, яку Дженна порівняла з весіллям з промовами, танцями та частуванням, сім'я готувалася до гіршого, чекаючи лише появи близьких.

Натомість вони були приємно шоковані, коли з'явилися сотні людей.

На вечірку прийшло близько 200 людей / Фото: Facebook

"На наш подив і радість, в останню хвилину, в середині літа, з'явилося 200 людей", — пригадала вона. "Люди скасовували відпустки, сідали в літаки, орендували машини, вони прийшли до неї, щоб попрощатися. Чарівне і повне болю святкування її життя".

Також під час вечірки Гайді станцювала зі своїм її чоловіком під ту ж пісню, що грала на їхньому весіллі.

Гайді з чоловіком / Фото: Facebook

На X, платформі, раніше відомої як Twitter, Дженна написала вірш під назвою "Порада тим, хто вмирає". У ньому вона порадила влаштувати вечірку, а не похорон, для тих, на кому лежить "прокляття попереднього сповіщення", бо похорон це не так "весело".

"Це був той момент, коли ви робите паузу, щоб визнати прекрасне життя - а ми робимо це не часто, ми погано вміємо святкувати, ми завжди дивимося на щось нове і змінюємо цілі", - сказала Дженна. "Так що було справді особливим зібратися разом і як би завершити цю пропозицію всією групою і сказати: "Це було її життя, вона прожила його добре. Знак оклику".

Дженна Саттертвейт / Фото: BBC

Нагадаємо, чоловік на льоту схопив дитину, яка випала з 5 поверху. Влада країни назвала його героєм.

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