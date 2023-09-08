Жінка влаштувалася на 16 посад і за три роки заробила майже $7 млн, не працюючи

Китаянка три роки обіймала 16 різних корпоративних посад, але протягом цього часу вона не з'явилася на жодній з робіт, продовжуючи отримувати зарплату.

Про це пише Business Insider з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жінка, названа лише псевдонімом Гуань Юе, брала участь у масштабній схемі трудового шахрайства. Вона заробила майже 7 млн доларів.

"Працівниця" записувала всі свої приймання на роботу на аркуші паперу і, проходячи співбесіду на нову роботу, розміщувала фотографії зі співбесіди у робочих каналах своєї компанії, стверджуючи, що вона зустрічалася з клієнтами.

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Коли вона отримувала більше пропозицій щодо роботи, ніж могла прийняти, вона передавала роботу другові, отримуючи комісію за цю роль. Разом зі своїм чоловіком, який також був частиною схеми, Гуань купила квартиру в Шанхаї на доходи, які були спрямовані через декілька банківських рахунків.

Повідомляється, що схему, в якій брали участь сотні компаній, було розкрито у січні після того, як генеральний директор IT-компанії побачив, що один із його співробітників проговорився, що він одночасно працював в іншій компанії.

Він розповів, що найняв команду із восьми осіб, яка спочатку склала чудове враження, але після тримісячного випробувального терміну не продемонструвала жодного реального прогресу.

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Він звільнив їх, але незабаром після цього лідер групи, якого в газеті назвали псевдонімом Ян Хун, випадково поділився на робочому каналі зображенням, яке показало, що він також працював в іншому місці, що спонукало директора до залучення поліції. У результаті у цій справі було заарештовано 53 особи.

Повідомляється, що шахрайство на ринку праці є серйозною проблемою в Китаї: за оцінками, 700-800 угруповань зазвичай відбирають декілька робочих місць у роботодавців.

Шахраї є експертами в тому, як найматися на роботу, стати бездоганними співрозмовниками та похвалитися ідеальними, хоч і фальшивими, резюме.

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