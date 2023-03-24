Жінка впала на отруйний чагарник і понад пів року страждає від нестерпного болю: що це за рослина

За її словами, це гірше, ніж пологи.

Мешканка Австралії Наомі Льюїс впала на чагарник і тепер страждає від нестерпного болю.

Так, пів року тому вона впала з велосипеда у Північному Квінсленді і зіткнулася із гімпійським чагарником.

Про це пише ladbible.com.

Рослина, яка ще має назву жаляче дерево, одна з найотруйніших у світі. Наукова назва чагарника - Dendrocnide Moroides, але іноді його називають "рослиною-самогубцем". Біль може тривати до дев'яти місяців.

Фото: flickr.com

Наомі заявила, що біль набагато гірший, ніж пологи. До слова, у жінки четверо дітей.

"У мене почалася блювота", - пригадала вона.

Чоловік відвіз Наомі до аптеки, де він купив смужки для видалення волосся, щоб прибрати крихітні отруйні волоски рослини з її шкіри, поки вони чекали на прибуття швидкої допомоги.

Фото: ladbible.com

У лікарні жінці давали знеболювальні. За тиждень вона повернулася додому, але "пекло" не припинилося.

Пів року жінка вживала знеболювальні та робила зігріваючі компреси, щоб позбутися жахливого болю в ногах. Лише в грудні минулого року вона нарешті змогла відмовитися від пігулок. Втім, Льюїс досі іноді відчуває біль у деяких частинах ніг.

Нагадаємо, оголошена померлою 31 рік тому жінка, яка пророкувала кінець світу, несподівано знайшлася. Понад 20 років Патриція Копта, якій зараз 86 років, перебувала в будинку для людей похилого віку в Пуерто-Рико.

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