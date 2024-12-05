Жінка вперше помила свою штучну ялинку і була приголомшена – фото

Вона поділилася результатами своєї нещодавньої різдвяної місії.

Жінка помила свою різдвяну ялинку і виявила шокувальну кількість бруду, що накопичився на ній.

Таня Бентлі Ворд нещодавно написала в соціальних мережах, щоб поділитися огидним видовищем.

"Результати виявилися набагато гіршими, ніж я думала", - зізналася вона.

Таня показала на своїй сторінці в Instagram, як вона кладе кожну частину ялинки у ванну і промиває гілки. Вода у ванні стала темно-коричневою, і вона повісила гілки сушитися.

Вона сказала: "Ви коли-небудь мили свою ялинку? Наша була набагато гіршою, ніж я могла уявити".

Жінка помила ялинку / Фото: скриншот з відео

Жінка помила ялинку / Фото: скриншот з відео

Користувачі Мережі поквапилися долучитися до дискусії, і багато хто зізнався, що ніколи навіть не думав помити свою ялинку.

Пил на моїй ялинці – не моя справа

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Пил – це місце, де живуть спогади

О, ще одна річ, яку я повинна додати до свого списку справ

Я пилосошу щороку

Нагадаємо, жінка кинула роботу, щоб прикрашати ялинки. Вона розсекретила, скільки заробляє.

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