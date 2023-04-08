Жінка вперше відчула запах кави після дворічної боротьби з Covid – як вона відреагувала (відео)

Жінка розплакалася, коли вперше відчула запах і смак кави після дворічної боротьби з Covid-19.

Дженніфер Хендерсон з Огайо (США) підхопила коронавірус у січні 2021 року і відтоді страждала від паросмії та дисгевзії, станів, при яких нюх і смак сильно спотворюються або втрачаються. Минулого тижня, після тривалого лікування вона вперше змогла відчути запах кави.

Про це пише USA Today.

До захворювання на коронавірус Хендерсон любила пробувати нові рецепти та відвідувати ресторани зі своїм чоловіком Стівом. Після зараження вірусом вона не могла їсти часник, більшість видів м’яса чи арахісового масла.

"Більшість їжі мала смак сміття, і я нічого не відчувала", – розповіла вона.

Втрата нюху становила також загрозу безпеці. Одного разу жінка залишила газову плиту увімкненою і не відчула запаху газу. На щастя, її чоловік прийшов додому і зрозумів, що сталося.

Проте цього тижня їй дали чашку кави після серії ін’єкцій блокади зірчастих гангліїв.

"Я відчуваю цей запах", – сказала вона крізь сльози.

Лікарі попередили, що здатність Дженніфер відчувати запах і смак ще не повернулася до норми на 100%. І клініка поки не стверджує, що ін’єкції блокади зірчастих гангліїв є ліками, це експериментальне лікування. Але після нього пацієнтка відчула "значне покращення".

У листопаді 2022 року жінка зробила першу серію ін’єкцій.

Блокада зірчастих гангліїв десятиліттями використовувалися для лікування хронічного болю в правих або лівих верхніх кінцівках, больових станів в обличчі, аномальних серцевих ритмів, менопаузи та посттравматичного стресового розладу.

Використання ін’єкцій для лікування тривалого COVID є новим методом і потрібно ще багато досліджень, щоб визначити, чи справді вони ефективні та чому вони працюють.

Станом на початок квітня 2023 року Дженніфер Хендерсон зробили три ін'єкції блокади зірчастих гангліїв. Вона почала вести харчовий журнал, щоб запам’ятати, що смачно, а що не дуже.

Нагадаємо, чоловік 21 годину на колінах просив кохану повернутися (відео).

Читайте також: