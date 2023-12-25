Жінка врятувала кошеня, що замерзло у снігу, зігрівши його феном – відео

Вона залишила тварину собі.

Кошеня, яке замерзло майже на смерть у снігу, врятувала жінка, яка взяла його до себе і зігріла за допомогою фена.

Про це пише nypost.com.

Під час сильної зимової бурі у Східному Китаї минулого тижня жінка знайшла кошеня нерухомим та заритим у снігу біля свого будинку, повідомляє SWNS.

Бідолашній кішці було так холодно, що вона здавалася неживою. Вона зовсім задубла, її замерзлий хвіст стирчав угору, і вона не могла навіть нявкати.

Жінка схопила руде кошеня, занесла його всередину і, попри все, розморозила феном.

На кадрах видно, як кішка спить, згорнувшись під ковдрою, із молочними вусами на морді.

Повільно кішка знову зігрівалася, поки не стала достатньо здоровою, щоб ходити.

Її рятівниця вирішила назвати її Мімі.

Нагадаємо, жінка помстилася чоловікові на Різдво за його "егоїстичний" подарунок. Вона чекала на час розплати цілий рік.

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