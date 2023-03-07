Жінка врятувала свій шлюб завдяки секс-ритуалу: що вона робила

У США жінка врятувала свій шлюб завдяки "сексуальній магії". Вона розповіла, що саме ритуали допомогли їй зблизитись з чоловіком.

Про це пише dailymail.co.uk.

Два роки тому 39-річна Кессі Брукс та її 47-річний чоловік Монте з штату Теннессі відчули, що їхні стосунки стають дедалі гіршими, що позначилося і на сексуальній активності. Намагаючись відновити їхній зв'язок, 39-річна Кессі запропонувала їм спробувати щось нове: "сексуальну магію".

Фото: dailymail.co.uk

Ця практика передбачає "розблокування енергії всередині тіла і використання її для досягнення бажаного результату". Жінка переконана, що саме цей ритуал повернув їм кохання та пристрасть.

"Ми з Монте працюємо за різними графіками, обоє зайняті, і у нас є весела й активна восьмирічна дитина, яка не дає нам спокою. Ми повинні бути цілеспрямованими, коли справді хочемо з'єднатися один з одним, і іноді легко відсуваємо секс на другий план, бо ми втомилися. Для мене сексуальна магія поглибила наш зв'язок", - каже Кессі.

Жінка розповідає, що вона зацікавилась "секс-магією" та створила "вівтар". Для цього вона зібрала такі предмети, як-от: "квіти або каміння, пасма волосся, нігті, менструальну кров, опале листя, віск для свічок або зв'язані трави" і поклала все це в коробку. Потім начитала свої особисті сексуальні заклинання, які заздалегідь записала у своєму щоденнику.

Фото: dailymail.co.uk

Кессі розповіла, що Монте знає, що вона "використовує свої чари", але він не завжди розуміє, що це означає. А тому вона створює атмосферу перед статевим актом.

"Я обов'язково використовую правильний аромат, одягаю підбори або нижню білизну", - зізнається американка.

Під час "секс-ритуалу" пара витрачає час на те, щоб насолодитися тілами одне одного, роблячи компліменти і торкаючись частин, які змушують їхню енергію світитися, а потім "випускати її у всесвіт". Іноді вони також розмовляють про секс, яким хочуть зайнятися, перш ніж перейти до спальні.

Жінка переконана, що саме це і врятувало їхній шлюб.

Нагадаємо, в Індії 41-річний чоловік хотів вразити кохану під час сексу та випадково помер. Виявилось, що він прийняв вдвічі більшу дозу віагри, ніж це дозволено робити.

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