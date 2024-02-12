Жінка врятувала життя незнайомцю та вийшла заміж за його брата: фото, подробиці

Жінка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком завдяки тому, що стала доноркою нирки для його рідного брата.

Про це пише Tampa Bay Times.

Гейлі Мілкс перебувала в лікарняній палаті Маямі під дією морфію після операції, коли зустріла свого майбутнього коханого. Він сів біля її ліжка і подякував, адже вона врятувала життя його брата.

Гейлі не знала, що їх зблизить те, що вони батьки-одинаки (вона виховує чотирьох дівчаток, а він батько трьох) або їхнє неприємне розлучення. Вона гадки не мала, що через декілька років вони одружаться, переїдуть до іншого міста та відкриють бізнес.

На початку січня 2019 року Гейлі відновлювалася після розірвання токсичного шлюбу, коли керувала студією йоги у Маямі. Якось увечері вона гортала Instagram і натрапила на допис, яким поділилася її знайома.

У повідомленні йшлося: "Девід – мій наречений. 2012 року йому зробили трансплантацію нирки та підшлункової залози через ушкодження, спричинені діабетом 1 типу. Проте три роки тому його організм почав відкидати нову нирку. Відтоді він перебуває на діалізі три дні на тиждень, кожного разу почуваючись все слабшим... Якщо хтось хоче стати живим донором, будь ласка, напишіть мені".

Девід та Мелісса / Фото: Hayley Milks

Девід Монтото мав таку ж групу крові, як і Гейлі. Тієї ночі вона вирішила стати доноркою. Девід та його наречена Мелісса запросили її на вечерю. Вони принесли намисто Тіффані та записку з вдячністю за те, що вона навіть подумала про операцію. Гейлі не вагалася після зустрічі з ними. Вона пройшла тест, щоб дізнатися, чи підходить її нирка для донорства. Генетичний збіг Девіда та Гейлі становив 98,8%.

Її батьки були збентежені. Вони не розуміли, чому, коли у Гейлі було четверо дітей, вона не зберегла свої нирки на випадок, якщо з одніє із них щось станеться. Але жінка мала іншу групу крові, ніж її діти.

Гейлі продала свою студію йоги у травні 2019 року і почала готуватися до пожертвування. Вона здала на аналізи 70 флаконів крові, тричі на тиждень отримувала вливання заліза від анемії, проходила психологічні та інші численні обстеження. У липні настав час операції.

Гейлі / Фото: Hayley Milks

"Людині, яка робить донорство, завжди важче одужувати, тому що абсолютно здорову людину розрізають", - сказала вона. "Тож моє одужання було гірше за будь-які пологи… А в мене четверо дітей!".

Наступного дня брат Девіда увійшов до її кімнати. Вона одразу звернула увагу на зріст Вільяма Монтото – 196 см – його густу бороду та милу усмішку. Вона спробувала підвестися і привітати його, забувши, що їй щойно зробили серйозну операцію. Він кинувся до її ліжка і потис їй руку.

Вільям сів і почав говорити. Їх пов'язали виховання дітей, розлучення та любов до таких музикантів, як Грегорі Алан Ісаков.

"Це схоже на шестерні годинника", - сказав Вільям, якому зараз 40 років. "Вони просто автоматично рухаються разом і ідеально підходять один до одного, і ви не знаєте, як це почалося і коли це почалося".

Вони говорили дві години.

"Це кумедно, тому що дивишся ці фільми і відчуваєш кохання з першого погляду і таке інше. Звук затихає позаду вас. Це звучить як казка, але для мене це саме те, що було", - сказав Вільям. "Я навіть не згадав, що моя сестра тим часом сиділа поруч зі мною. І вона спробувала підштовхнути мене ліктем, на кшталт: "Гей, ти збираєшся відвідати свого брата?" Я відповів: "О, так. Ось навіщо я сюди прийшов".

Гейлі та Вільям / Фото: Hayley Milks

Нарешті Вільям пішов провідати свого брата. Весь час, поки брати були разом, Вільям обмірковував причини, з яких можна було б знову відвідати Гейлі. Тим часом жінка також вже хотіла зустрітися знову.

"Я сказала медсестрі: "Витягніть мене з цього ліжка, я хочу прийняти душ", — сказала вона. "Якщо цей хлопець повернеться, я хочу мали пристойний вигляд".

Коли Вільям знову просунув голову до палати, вона вже була нафарбована. Вони розмовляли ще півтори години, поки не прийшли батько Гейлі та дві її дочки.

"Якби це залежало від мене, я б ніколи не покинув її лікарняну палату", - сказав Вільям. "Відтоді я ніколи не хотів розлучатися з нею".

Через декілька днів Вільям написав Гейлі в Instagram. Він пожартував про суп, відсилання до їхньої першої розмови, і запропонував купити шкільне приладдя для її дівчаток.

"Я зовсім на це не очікувала", - сказала Гейлі. "Я просто подумала: "Ну, тепер маю велику велику родину". Я була така вдячна за це, бо маю лише батьків і, звичайно ж, дітей. Я сказала йому: "О, це так круто. Тому що тепер я відчуваю, що маю нових братів і сестру". Він відповів: "Сподіваюся, ти не дивишся на мене як на брата".

Гейлі та Вільям / Фото: Hayley Milks

Девід був радий, коли почув, що Гейлі та Вільям почали зустрічатися.

"Той, хто робить це, дуже самовідданий і повинен мати добре серце", - сказав він. "Ви не зробите цього, якщо у вас немає безлічі добрих якостей".

Але чоловік попередив свого брата: "Що б не сталося у ваших стосунках, Гейлі завжди буде в моєму житті. Вона зробила для мене те, що ніхто інший не зробив би. І я буду завжди вдячний, поки я живий".

Коли коронавірус прийшов до Флориди, Вільям втратив роботу менеджера з бенкетів у готелі. Він влаштувався на іншу роботу, а потім 2021 року його найняла третя компанія. Йому довелося переїхати до району Тампа-Бей.

Гейлі поїхала до нього, щойно її дівчатка закінчили навчальний рік, і того ж літа почала робити прикраси. Вона почала продавати їх на місцевих ринках.

Вільям звільнився з роботи. Натхненний успіхом Гейлі, він заснував компанію з виробництва смузі та повністю натуральних напоїв. Наприкінці 2023 року вони відкрили власний магазин у Плант-Сіті. Він поєднує її унікальні вироби і його свіжі фруктові напої.

Гейлі та Вільям / Фото: Hayley Milks

Пара побралася навесні 2022 року. Цього літа вони нарешті відсвяткують весілля зі своїми сім'ями. Життя сімох дітей та їхнього бізнесу було насиченим. Але їхні улюблені моменти разом прості.

"Ми ходитимемо до ресторану і говоритимемо про всякі речі", - сказав Вільям. "Ми сміятимемося над чимось, що зробили діти, або лежатимемо в ліжку і дивитимемось шоу. ... Ми можемо бути разом в одній кімнаті і не говорити жодного слова і бути абсолютно щасливими, тому що ми разом".

Зі свого боку, Гейлі додала: "Моє життя повністю змінилося лише тому, що я вирішила пожертвувати нирку".

Нагадаємо, 90-річні близнючки вперше возз'єдналися після 81 року розлуки. Вони знайшли одна одну завдяки ДНК-тесту.

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