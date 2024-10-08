Жінка втекла з побачення після 2 хвилин знайомства через слова чоловіка: що він сказав

32-річна Меггі Сміт зі США розповідає у соцмережах про свої побачення після того, як вона розірвала попередні токсичні стосунки.

Про це пише dailymail.co.uk.

У новому вірусному відео Сміт розповідає про нещодавнє побачення, яке тривало лише 2 хвилини.

"Насправді це тривало менше двох хвилин. Я підійшла, він обійняв мене і сказав: "Ти голодна? Ходімо в будинок". Ми зайшли всередину, він сказав: "Взагалі-то, можеш вийти на хвилинку?". Я вийшла, а він сказав: "Я не хочу тебе образити, але я просто не відчуваю цього", - розповідає Меггі.

Після цього, за словами Сміт, вона повернулася до своєї машини і поїхала додому. У нещодавньому інтерв'ю журналу People Сміт зізналася, що в той момент відчувала себе "приниженою", особливо після того, як її кавалер сказав, що відкинув її через її вагу.

Меггі Сміт / Фото: Daily Mail

"Він вивів мене на вулицю перед групою людей, щоб сказати це, і у мене в голові потемніло. Я просто сказала "добре" і в шоці пішла до своєї машини". Коли я відходила, він відчув потребу сказати: "Вибач, це твоя вага". Я не запитала, бо мені було байдуже. Я не знала його. У мене не було розбитого серця, мені було просто соромно", - каже жінка.

Користувачі соцмереж підтримали жінку та засудили поведінку чоловіка. Меггі Сміт зазначила, що їй шкода лише витраченого часу.

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