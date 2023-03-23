Жінка втомилася чекати на "принца" і сама вирушила у медовий місяць (фото, відео)

Коли вона вирушила у подорож, то публікувала мандрівку у соцмережах, і стала джерелом розширення можливостей для інших самотніх жінок.

37-річна самотня інфлюенсерка зі США, якій набридло чекати на ідеального чоловіка, вирішила поїхати в медовий місяць. Вона пообіцяла собі припинити залежати від чоловіків, аби стати щасливою.

Про це повідомляє New York Post.

Бріттані Аллін розповіла, що 2022 року вирушила до Лондона та заморозила яйцеклітини перед тим, як забронювати відпустку своєї мрії у Франції та Італії. Від того часу Аллін живе своє найкраще самотнє життя.

"Я думаю, що в кожного бувають дні, коли я хочу цього, глибокий роман, але в основному я не відчуваю тиску, щоб вийти заміж", – розповіла Аллін у YouTube-відео.

"Одного разу я почула цю цитату про те, що якщо ти одружишся в 50 років із коханням усього свого життя, ти зможеш прожити з цією людиною 30 років. Мої найдовші стосунки тривали приблизно п’ять років, і здавалося, що це ціла вічність. Тож 30 років бути з коханням усього твого життя робить мене такою щасливою. Я нікуди не поспішаю", – розповіла інфлюенсерка.

За словами жінки, її погляди на життя походять від батьків.

"Мене дуже підтримали батьки, реалісти, і вони просто сказали: "Брітт, ми хочемо, щоб ти відчула все в житті, щоб так весело провести час", – сказала Аллін.

Вона додала, що її батьки сказали їй: "Шлюб – це дивно. Діти чудові, але це не ідеальне рішення, і це справді важко, не у всіх виходить ідеальний шлюб або, знаєте, ідеальні діти".

За словами інфлюенсерки, батьки заохочували її жити повноцінним життям.

Незважаючи на те, жінка любить своє життя, вона не припиняє хвилюватися через тиск суспільства.

"Я була зовсім іншою, коли мені було 20 років. Я хотіла бути мамою, яка сиділа вдома. Я була закохана ухлопця, якого знала ще зі школи, і думала, що "ми будемо жити в одному місті, одружимось і народимо дітей до 27 або 30 років", і у мене будуть кілька цікавих проєктів", – поділилася Аллін.

"Я просто збиралася стати мамою і ніколи не залишати Сіетл, але в 25 років ми розлучилися, і я пішла в зовсім іншому напрямку", – додала жінка.

Після розриву вона зрозуміла, що медовий місяць не повинен обмежуватися лише одруженими парами.

"Є так багато місць, де я хотіла побувати, але я чекала на ідеального партнера, ідеальні стосунки. Південь Франції був одним із них, і Венеція, Італія. Катаючись на гондолі, їдучи на африканське сафарі, тепер, коли мені близько тридцяти, я думаю, чекай, чому я чекаю?" – розповіла Аллін.

Від того часу, як вона вирушила у подорож, жінка опублікувала мандрівку у соціальних мережах і стала джерелом розширення можливостей для інших самотніх жінок.

"Людям дуже сподобався цей контент, я думаю, що я, напевно, отримала тисячі повідомлень від жінок, які планують свої власні "місяці". Дуже круто знати, що це надихнуло жінок на самостійні подорожі, і я б сказала, що ви не пошкодуєте про це", – розповіла інфлюенсерка.

Незважаючи на те, що Аллін має позитивний погляд на речі, її відео потрапило під критику кількох Інтернет-тролів.

"Тролями завжди є лише випадкові чоловіки, і я думаю, що ця сторінка не для вас, тому, будь ласка, покиньте її. Я не прошу вас брати участь у цій розмові, але коментарі завжди роблять жінконенависники, невпевнені в собі чоловіки", – відреагувала на це мандрівниця.

Аллін поки що відклала мрії бути мамою та вирішила подорожувати світом.

"Заморожування яйцеклітин в Америці шалено дороге, і зазвичай це покривають лише дійсно великі технологічні компанії або великі корпорації. В іншому разі це може бути близько 18 тисяч доларів, тому я не могла собі цього дозволити", – поділилася жінка.

Аллін розповіла, що коли вона вперше спробувала заморозити яйцеклітини, ліки не подіяли, і зрештою їй довелося припинити його прийом, але це її не завадило.

"Моє тіло просто не сприймало ліки належним чином, мої фолікули не росли, тому через вісім днів мені довелося припинити. Сподіваюся, цієї весни і, ймовірно, наступної осені я знову спробую заморозити яйцеклітини, тому, тільки-но я це зроблю, думаю, що справді буду спокійною", – розповіла жінка.

Аллін сказала, що хоча її "медовий місяць" спрацював на неї, вона усвідомлює, що не існує "одного розміру для всіх" шляхів.

"Тепер, коли мені 37 років, я бачила, як багато жінок йдуть різними шляхами, і одна не краща за іншу. Ви не миттєво щасливі, якщо ви одружені, ви не миттєво щасливі, якщо ви мати. У певному сенсі я думаю, що бути більш незалежною і самотньою легше", – поділилася інфлюенсерка.

"Я можу просто крутитися в ліжку вранці, я можу шукати рейси наступного тижня, якщо хочу кудись поїхати, світ зараз для мене є устрицею. Я точно відчуваю реальний тиск, але одне життя не краще за інше, я думаю, що ви просто повинні усвідомити, що ваше життя унікальне, і ви повинні прийняти це", – наголосила Аллін.

Нагадаємо, відома аргентинська блогерка Софі Мауре побралася з собою, однак за добу передумала і подала на розлучення.

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