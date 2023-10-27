Жінка втомилася від своїх синів і виселила їх з дому через суд

В італійському місті Павія 75-річна жінка втомилася від необхідності утримувати своїх синів, яким уже за 40 років. Спроби переконати їх знайти собі інше житло були безуспішними, тож вона звернулася до суду.

Про цей випадок повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на італійські ЗМІ.

За словами жінки, її сини віком 40 і 42 роки не хотіли навіть чути про те, щоб знайти собі інше помешкання. Вона також була засмучена тим, що її хлопці не беруть участь у домашніх витратах чи домашніх справах, хоча обоє мають роботу.

Зрештою мати подала на своїх синів позов до суду.

Суддя з Павії Сімона Катербі видала наказ про виселення двох чоловіків. Своє рішення вона мотивувала тим, що хоча спочатку вони проживали в батьківському домі і це було виправдано, виходячи з “обов’язку батьків піклуватися” про дитину, але більше це не має сенсу, враховуючи той факт, що обом синам більш, ніж 40 років.

Згідно з рішенням суду, вони мають виїхати до 18 грудня.

Їх називають "великими немовлятами"

Видання зазначає, що частка дорослих італійців, які живуть разом зі своїми батьками протягом тривалого часу, дуже висока.

Згідно з даними 2022 року, майже 70% італійців у віці від 18 до 34 років все ще живуть з батьками. Це 72,6% чоловіків і 66% жінок цього віку.

Хоча в Італії завжди було заведено жити під одним дахом кількома поколіннями, останнім часом кількість молодих людей, які залишаються в сімейному домі, зросла. Головна причина - важкі економічні умови та тривалий час, який потрібен, щоб знайти сім’ю та стабільне робоче місце.

Однак багатьох італійців вважають bamboccioni (великими немовлятами). Цей термін вперше використав італійський політик у 2007 році, щоб висміяти дорослих, які все ще живуть зі своїми батьками, припускаючи, що деякі роблять це заради комфорту вдома та безкоштовної їжі.

Нагадаємо, у Південній Кореї дедалі більше молодих людей повністю ізолюється від суспільства, роками не покидаючи свого помешкання. Щоб спонукати їх виходити з дому, влада пропонує відлюдникам із невисокими доходами щомісячну допомогу в розмірі майже 500 доларів США.

Читайте також: