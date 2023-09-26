Жінка взяла шлюб зі своєю шкільною вчителькою, старшою на 25 років – фото

У США вчителька та її колишня учениця взяли шлюб.

Про це пише Daily Star.

32-річна Моніка Фостер вперше зустрілася зі своєю нинішньою дружиною, 57-річною Мішель, 2004 року, коли вона була її вчителькою природничих наук. Тоді вона була у сьомому класі.

Через 16 років після того, як Моніка покинула клас, вона вирішила зв'язатися зі своєю улюбленою вчителькою через Facebook. Жінки зустрілися, аби пообідати разом і стали близькими друзями. Потім вони закохалися одна в одну.

Мішель Фостер та Моніка Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Мішель зустрічалася з жінками у минулому, а Моніка оголосила себе лесбійкою, коли вони зустрілися 2021 року. Жінки розірвали свої попередні стосунки, щоби бути разом у травні 2022 року. У вересні Моніка освідчилася Мішель.

Мішель Фостер та Моніка Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Тепер пара щаслива у шлюбі після повторного возз'єднання.

"Наше весілля було на пляжі у приголомшливий день – і воно було просто ідеальним. Дивно, як швидко пролетів рік від моменту наших заручин – це трохи збиває з пантелику. Це надзвичайно і дуже сюрреалістично. День нашого весілля був для мене дуже значущим — мене не турбує, що думають люди, бо вони не живуть моїм життям", - прокоментувала Моніка.

Весілля Мішель та Моніки / Фото: Rachel Haner / SWNS

17 червня пара зіграла крихітне весілля на пляжі в Саттонс-Бей, на березі озера Мічиган, і вони виголосили свої клятви в крихітному сусідньому котеджі в компанії лише найближчих і найдорожчих людей.

Весілля Мішель та Моніки / Фото: Rachel Haner / SWNS

Після цього вони заспівали на набережній Good As Hell Lizzo, перш ніж випити пиво в лісі. Двома днями раніше вони мали окреме "мінівесілля" з дітьми Моніки, семирічним Зіком і п'ятирічним Чарлі.

А медовий місяць закоханих відбувся у Траверс-Сіті. Молодята вже повернулися додому та готові відпочити як дружина та дружина.

Нагадаємо, жінка випадково виявила, що у її чоловіка є ще одна дружина завдяки допису незнайомця у Facebook. Також у нього є дитина від іншої.

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