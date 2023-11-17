Жінка, яка 15 років була одержима наркотиками, змінилася до невпізнання: фото до і після одужання

Мама, яка роками зловживала алкоголем, наркотиками і жила на вулиці, розповіла, як вона змінила своє життя.

Про це пише Daily Star.

У 31-річної Кари Волворт із Мічигану, США, зараз усе ідеально: вона нещодавно вийшла заміж та невдовзі стане багатодітною мамою. Але раніше її спосіб життя був жахливим.

Коли їй було всього 13 років, Кара почала вживати алкоголь. Після того, як її батьки розлучилися, коли вона була дитиною, кожні другі вихідні вона проводила у батька. Вона стверджує, що у цьому середовищі були доступні різні речовини. Будучи підлітком, Кара прокидалася і думала про випивку. Це було єдине, що її "турбувало". Але невдовзі вона спробувала марихуану. Наркотики та алкоголь стали механізмом виживання, а також нав'язливою ідеєю Кари.

Вона пригадала: "Я брала все, що потрапляло під руку. Нарешті одного разу хтось запропонував мені героїн, крек і метамфетамін, я була така втрачена, пригнічена, сповнена сорому, і мені було все одно, тому я сказала "так" і дуже захопилася цим, це мало спіральний ефект".

Кара Волворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Студентка підсіла на метамфетамін у 17 років, але після багатьох років вона зрештою вилікувалась і змогла навчатися в університеті. Кара вступила на курси медсестер і застосувала свій ступінь у сфері охорони здоров'я.

Кара Волворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Кара думала, що назавжди зав’язала з алкоголем та наркотиками, коли у неї народилася перша дочка у 20 років. Наступні декілька років вона провела, створюючи собі стабільний будинок та кар'єру, поки не підсіла на знеболювальні після травми стегна.

Потім її звільнили з роботи, вона розірвала стосунки з дочкою та сім'єю – і зрештою опинилася на вулиці. Так було до 2020 року, коли вона досягла дна, отримавши передозування п'ять разів поспіль, перш ніж знову вилікувалась. Але цього разу назавжди.

Кара Волворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

За останні декілька років історія Кари стала вірусною в Instagram і TikTok, де вона поділилася шокувальними фотографіями своєї зовнішності, коли переживала активну залежність.

Мама сказала: "Ці виразки були у мене на обличчі, а також на тілі, на ногах. Все було вкрите відкритими інфікованими виразками. Багато хто з них були результатом спільного використання брудних голок. Метамфетамін може спричинити психоз. Отже, я могла цілими днями перебувати в психозі, думаючи, що я покрита комахами, тому я колупала свою шкіру. Те, як я принижувалася, намагаючись отримати більше грошей, щоб продовжувати платити за свою залежність, деякі речі, які мені доводилося робити, були надзвичайно принизливими. На мене більше не дивилися, як на людину. На мене дивилися як на якесь "наркоманське бездомне дівчисько".

Кара Волворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Кара вирішила, що з неї досить залежності, а також болю та страждань, які вона завдавала, і відмовилася дозволити дочці пережити горе похорону матері в такому юному віці.

За останні три роки Кара старанно працювала над тим, щоб залишатися чистою та тверезою завдяки своїй рішучості бути мамою та партнеркою.

Кара з донькою / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Тепер вона ділиться своєю історією у соціальних мережах, сподіваючись, що інші збережуть надію на те, що вони теж зможуть перемогти залежність.

Кара Волворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Тепер, через три роки, вона похвалилася: "Я заміжня, у мене є чоловік, у мене є сім'я, і я просто щиро щаслива і задоволена. Я не думала, що це можливо, тому мені навіть не хотілося навіть намагатися. Я така рада, що зробила це, і я така рада, що моя сім'я надає емоційну підтримку. За це безперечно варто боротися, спочатку було дуже важко. Це була, напевно, одна з найважчих справ, які мені колись доводилося робити. Але воно того безперечно коштувало".

Кара Волворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Нагадаємо, жінка, яка ламала меблі і не поміщалася в кріслі літака, схудла на 146 кг. Вона показала свої фото до і після.

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