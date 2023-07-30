Жінка, яка 20 років колола ботокс, продала свій будинок заради "нового обличчя": який вигляд вона має

Блогерка каже, що не шкодує через свій вчинок.

50-річна блогерка зі США продала свій будинок заради операції з підтяжки обличчя. Жінка задоволена результатом, проте тепер змушена мешкати у фургоні.

Про це пише dailystar.co.uk.

50-річна Келлі Біслі вирішила, що хоче пройти косметичну процедуру, коли помітила, що її обличчя "швидко в'яне".

Блогерка пишається своєю зовнішністю і колола ботокс ще тоді, коли їй навіть не виповнилось 30 років, а також філери протягом останніх 15 років.

Після досліджень Келлі вирішила зробити розширену підтяжку обличчя, шиї, губ і переливання жиру зі стегон у Тіхуані, Мексика, 14 лютого 2023 року, що обійшлося їй у 14 000 доларів.

Вона продала свій будинок для покриття витрат на процедуру і тепер постійно подорожує у фургоні.

Келлі розповіла, що операція була "легкою", і вже через два тижні вона повністю відновилася. Жінка стверджує, що зараз виглядає "краще", ніж у свої 30 років.

Келлі Біслі: фото до та після операції / Фото: dailystar.co.uk

Зараз жінка живе на озері Тахо, штат Каліфорнія, США, вона зізнається, що для неї вкрай важливо мати гарний вигляд.

"Приблизно у 48 років моє обличчя почало швидко опускатися. Зміни були вражаючими. Ніякі філери нічого не могли змінити. Я продала свій будинок, щоб заплатити за своє нове обличчя", - розповідає американка.

У США така операція коштує від 50 000 доларів, а тому вона поїхала до Мексики. Результат блогерку дуже задовільнив.

Нагадаємо, жінка ошелешила, як після мамопластики роками страждала на загадкову хворобу, через яку навіть тимчасово осліпла.

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