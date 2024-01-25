Жінка, яка 5 років була одержима метамфетаміном, змінилася до невпізнання: її історія та фото

Колишня наркоманка, яка використовувала заборонені речовини, щоб "позбутися проблем", докладно розповіла про свою приголомшливу трансформацію.

Про це пише nypost.com.

Емма Корлетт з Окленда, Нова Зеландія, була залежна від метамфетаміну протягом п'яти років. Вона зізналася, що використовувала наркотик, щоб впоратися з низкою важких обставин, зокрема з депресією, розладом харчової поведінки та жорстокими стосунками.

Тепер 34-річна жінка спромоглася виключити "демонічний наркотик" зі свого життя і, документуючи свій шлях до одужання, зібрала прихильників на Facebook.

"У найгіршому випадку у мене не було нічого. Я втратила сім'ю через свою залежність, я проводила час із людьми, які, як я тепер розумію, не були моїми друзями, але на той час вони були всім, що я мала", — сказала вона New Zealand Herald. "Я постійно була у токсичних стосунках – не один раз, а тричі. Я не відчувала, що маю якусь цінність. Озираючись назад, я була у жахливому становищі через найгіршу частину моєї залежності".

Емма Корлетт / Фото: Facebook

Емма, яка мала двох дітей 14 і 10 років, сказала, що, хоча їй "подобалося" бути мамою, залежність відняла її від них, і вона була безсила проти цього.

"Я так багато пропустила. Мені і їм дуже пощастило, що в їхньому житті так багато людей, які любили їх і піклувалися про них, і я така вдячна всім", — сказала вона. "Але для мене, за моєї залежності, не бачити їх було дуже важко".

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Однак щодня, коли Емма підсіла на наркотик класу А, вона говорила, що дуже хоче бути вільною.

"Моє життя йшло не так, як я очікувала, тому що я піддалася цій залежності, яку мені довелося змінити ", - написала вона в емоційному дописі на Facebook. "Цей демонічний наркотик змусив мене витрачати на нього кожен долар щотижня, залишивши мене жебрачкою. Я використовувала людей, грабувала їх, крала, продавала/обмінювала своє майно, вривалася до старих будинків і робила речі, які були не в моєму характері".

Зрештою, "сором" став для Емми надто сильним, і в результаті вона звернулася за допомогою до мами.

"Я зателефонувала мамі і сказала, що хочу почиститися, і вона одразу ж сказала, що допоможе. Вона зв'язалася із засновником Riders Against Meth Марком Андерсоном і розповіла йому про мене, і він прийшов і забрав мене. Мені також треба було дистанціюватися від людей, з якими я спілкувалася і які все ще вживали наркотики, щоби одужати".

Емма Корлетт / Фото: Facebook

Коли їй стало краще, Емма звернулася за підтримкою до інших наркозалежних, що одужують, і знайшла сторінку "Моя велика пригода" у Facebook, яку веде тепер уже її хлопець Франц.

Франц, який також одужує від наркозалежності, запустив свою сторінку, щоб взяти на себе відповідальність, і зібрав спільноту, яка підтримувала інших.

Емма почала ділитися своєю історією, що зрештою призвело до того, що пара зустрілася і виявила, що у них виник "миттєвий зв'язок".

Емма з коханим / Фото: Facebook

Зараз у пари є шестимісячний хлопчик Вольф, і вони живуть разом, обидва також заробляють на життя своїми популярними спільнотами у Facebook.

"Мені все ще важко повірити, що люди хочуть почути мою думку. Вони справді підписуються на мою сторінку", - сказала Емма. "Але це також вимагає від мене відповідальності, і так, хоча я не вважаю себе впливовою людиною, йдеться про те, щоб надихати людей, показувати їм, що зміни можливі. Життя після метамфетаміну дійсно існує, і я сподіваюся, що всі наркозалежні матимуть шанс наново побудувати своє життя, як це зробила я".

Емма Корлетт / Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше мама розповіла про складну боротьбу із залежністю від внутрішньовенного метамфетаміну. Свого часу вона навіть втратила опіку над дітьми.

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