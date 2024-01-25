Жінка, яка 5 років була одержима метамфетаміном, змінилася до невпізнання: її історія та фото

Колишня наркоманка стала зіркою соціальних мереж.
Колишня наркоманка, яка використовувала заборонені речовини, щоб "позбутися проблем", докладно розповіла про свою приголомшливу трансформацію.
Про це пише nypost.com.
Емма Корлетт з Окленда, Нова Зеландія, була залежна від метамфетаміну протягом п'яти років. Вона зізналася, що використовувала наркотик, щоб впоратися з низкою важких обставин, зокрема з депресією, розладом харчової поведінки та жорстокими стосунками.
Тепер 34-річна жінка спромоглася виключити "демонічний наркотик" зі свого життя і, документуючи свій шлях до одужання, зібрала прихильників на Facebook.
"У найгіршому випадку у мене не було нічого. Я втратила сім'ю через свою залежність, я проводила час із людьми, які, як я тепер розумію, не були моїми друзями, але на той час вони були всім, що я мала", — сказала вона New Zealand Herald. "Я постійно була у токсичних стосунках – не один раз, а тричі. Я не відчувала, що маю якусь цінність. Озираючись назад, я була у жахливому становищі через найгіршу частину моєї залежності".
Емма, яка мала двох дітей 14 і 10 років, сказала, що, хоча їй "подобалося" бути мамою, залежність відняла її від них, і вона була безсила проти цього.
"Я так багато пропустила. Мені і їм дуже пощастило, що в їхньому житті так багато людей, які любили їх і піклувалися про них, і я така вдячна всім", — сказала вона. "Але для мене, за моєї залежності, не бачити їх було дуже важко".
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Однак щодня, коли Емма підсіла на наркотик класу А, вона говорила, що дуже хоче бути вільною.
"Моє життя йшло не так, як я очікувала, тому що я піддалася цій залежності, яку мені довелося змінити ", - написала вона в емоційному дописі на Facebook. "Цей демонічний наркотик змусив мене витрачати на нього кожен долар щотижня, залишивши мене жебрачкою. Я використовувала людей, грабувала їх, крала, продавала/обмінювала своє майно, вривалася до старих будинків і робила речі, які були не в моєму характері".
Зрештою, "сором" став для Емми надто сильним, і в результаті вона звернулася за допомогою до мами.
"Я зателефонувала мамі і сказала, що хочу почиститися, і вона одразу ж сказала, що допоможе. Вона зв'язалася із засновником Riders Against Meth Марком Андерсоном і розповіла йому про мене, і він прийшов і забрав мене. Мені також треба було дистанціюватися від людей, з якими я спілкувалася і які все ще вживали наркотики, щоби одужати".
Коли їй стало краще, Емма звернулася за підтримкою до інших наркозалежних, що одужують, і знайшла сторінку "Моя велика пригода" у Facebook, яку веде тепер уже її хлопець Франц.
Франц, який також одужує від наркозалежності, запустив свою сторінку, щоб взяти на себе відповідальність, і зібрав спільноту, яка підтримувала інших.
Емма почала ділитися своєю історією, що зрештою призвело до того, що пара зустрілася і виявила, що у них виник "миттєвий зв'язок".
Зараз у пари є шестимісячний хлопчик Вольф, і вони живуть разом, обидва також заробляють на життя своїми популярними спільнотами у Facebook.
"Мені все ще важко повірити, що люди хочуть почути мою думку. Вони справді підписуються на мою сторінку", - сказала Емма. "Але це також вимагає від мене відповідальності, і так, хоча я не вважаю себе впливовою людиною, йдеться про те, щоб надихати людей, показувати їм, що зміни можливі. Життя після метамфетаміну дійсно існує, і я сподіваюся, що всі наркозалежні матимуть шанс наново побудувати своє життя, як це зробила я".
Нагадаємо, раніше мама розповіла про складну боротьбу із залежністю від внутрішньовенного метамфетаміну. Свого часу вона навіть втратила опіку над дітьми.
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