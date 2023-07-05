Жінка, яка хоче перетворитися на справжню секс-ляльку, показала невпізнанну себе до пластики – фото

Вона поділилася світлинами, де постала без макіяжу.

Модель OnlyFans Алісія Аміра, яка витратила 130 000 доларів на пластику, щоб перетворитися на справжню секс-ляльку, показала, який мала вигляд до пластики.

На сторінці в Instagram 31-річна шведка розмістила фотоколаж, де продемонструвала свою трансформацію. На фото "до" Аміра постала без макіяжу, згорблена та в менш екстравагантному вбранні.

Алісія Аміра до і після пластики / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Ще одну світлину жінка розмістила у Twitter:

Алісія Аміра до пластики / Фото: twitter.com/aliciaamiraxxx

"Я стерла себе тією, ким була раніше, щоб стати пластичним дівчиськом. Я постійно борюся зі стигмою, і потрібно багато мужності, щоб відстоювати свої переконання, мрії та спосіб життя, коли це вважається "суперечливим", - прокоментувала вона.

Зауважимо, модель перенесла декілька операцій на грудях, лобі, очах, щоках і губах. Потім Аміра вколола філери в щоки, ніс, підборіддя і щелепу. У неї також є ботокс та нитки PDO. Крім того, вона зробила татуювання брів вище, густіші вії та набила татуювання на пальцях, грудях і шиї.

Алісія Аміра після пластики / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Нагадаємо, перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав себе до аварії. Також він розповів про донора.

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