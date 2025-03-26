Жінка, яка кілька годин була мертвою, розповіла шокувальні факти про потойбіччя: "Неймовірно"

Жінка розповіла, що була "технічно мертвою" і могла спостерігати, як медики робити їй операцію. Смерть жінка називає "неймовірною річчю".

Пем Рейнольдс Ловері зі США розповіла, що 1991 року вона була на межі смерті під час операції на мозку, яку проводив Роберт Ф. Шпецлер у Неврологічному інституті Барроу у Феніксі, штат Арізона. Жінка стверджувала, що померла на операційному столі під час операції на головному мозку і спостерігала за тим, як хірурги свердлили її череп, перебуваючи над її тілом.

Про це пише dailymail.co.uk.

У Пем була велика аневризма близько до стовбура мозку. Як крайній засіб, нейрохірург з Неврологічного інституту Барроу у Феніксі, штат Арізона, вирішив, що складна процедура, яка називається зупинкою кровообігу, може підвищити шанси Пем на виживання.

Операція зупинки кровообігу – це хірургічна процедура, яка полягає в охолодженні тіла пацієнта і зупинці кровообігу. Температуру тіла Пем знизили до 50° за Фаренгейтом (або 10° за Цельсієм), її дихання і серцебиття повністю зупинилися, а кров була повністю викачана з голови.

Очі Пем були заклеєні скотчем, а на її вуха наділи навушники, які відтворювали клацальні звуки, що дозволило анестезіологові переконатися в тому, що мозок пацієнтки не виявляє жодної активності.

Однак незважаючи на те, що Пем була технічно "мертвою", вона мала низку незрозумілих переживань і стверджувала, що могла спостерігати за власною операцією, навіть описувала, якими інструментами користувалися лікарі.

"Пем сказала, що під час операції вона почувалася більш усвідомленою, ніж зазвичай, і її зір був більш сфокусованим і чітким. Її органи чуття стали настільки гіперусвідомленими, що здавалося, ніби у неї було більше п'яти органів чуття. Вона змогла побачити електричну пилку, яку витягли, щоб використати на ній, і вона описала її як схожу на електричну зубну щітку", – йдеться у матеріалі.

Згадуючи цю подію через роки, Пем розповіла в інтерв'ю NBC: "Я дивилася вниз на тіло. Я знала, що це моє тіло, але мені було байдуже. Моя точка спостереження була начебто на плечі лікаря. Я пам'ятаю інструмент у його руці, схожий на ручку моєї електричної зубної щітки. Я припускала, що вони збиралися розпилювати череп пилкою. Я чула термін "пила", але те, що я побачила, було більше схоже на дриль, ніж на пилу – у нього навіть були маленькі біти, які зберігалися в цьому кейсі, схожому на кейс, e якому мій батько зберігав свої торцеві ключі, коли я була дитиною".

Пем зазначила, що її покійний дядько, який помер у віці 39 років, з'явився їй як провідник. Вона сказала: "Мій дядько був тим, хто привів мене назад до тіла, але коли я опинилася там, де було тіло, я подивилася на цю штуку і точно не захотіла туди залізти".

Вона продовжила: "Мій дядько спустив мене назад до тіла, але коли я опинилася там, де було тіло, я подивилася на нього і зрозуміла, що не хочу туди потрапляти".

Тоді покійний дядько все ж переконав жінку повернутися назад.

Після завершення семигодинної операції Пем відвезли до реанімації, а коли вона отямилася, то вразила лікарів своїми детальними спогадами, які змусили експертів повірити, що вона якимось чином стала свідком власної операції, яка врятувала їй життя, перебуваючи поза межами свого тіла.

Пем додала: "Якщо смерть – це найгірше, що з нами трапляється, то це неймовірна річ".

Є скептики, які намагаються дискредитувати історію Пем, припускаючи, що це може бути випадком анестезіологічного пробудження – рідкісного ускладнення, яке може статися під час загальної анестезії, коли пацієнт отямлюється під час операції.

Однак у разі з Пем цього не могло статися, оскільки її очі були заклеєні скотчем і вона була в навушниках.

Кардіолог Майкл Сабом був переконаний, що досвід Пем був справжнім, і він стверджує, що ідентифікував понад сотню подібних випадків.

В інтерв'ю телеканалу NBC він сказав: "Люди, які стверджували, що спостерігали за реанімацією як позатілесний досвід, дали мені досить точну візуальну картину того, що відбувалося в кімнаті в той час, яка згодом буде задокументована як точна. Я не можу знайти іншого способу, як вони могли бачити це, окрім як з точки, відокремленої від їхнього фізичного тіла".

Нагадаємо, британець розповів про клінічну смерть і те, що побачив за межею.

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