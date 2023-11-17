Жінка, яка ламала меблі і не поміщалася в кріслі літака, схудла на 146 кг: фото до і після

Жінка, яка мала настільки надмірну вагу, що "ламала меблі" і "не могла поміститися в кріслі літака", схудла на 146 кілограмів.

Про це пише Mirror.

Максимальна вага Джессіки Ферро була 228 кг. Вона з'їдала понад 6500 калорій на день.

Коли у батька 34-річної жінки стався смертельний серцевий напад, вона щосили намагалася зробити йому штучне дихання через свій розмір. Саме цей жахливий момент спровокував її трансформацію, яка змінила її життя.

Занепокоєна, що її спіткає та сама доля, вона знала, що їй потрібно зробити щось радикальне. Менеджерка з маркетингу з Мельбурна, Австралія страждала на високий кров'яний тиск, проблеми з диханням та постійний біль у спині та суглобах.

Джессіка Ферро / Фото: Jam Press

До свого схуднення Джессіка могла легко "з'їсти обід у Макдональдсі, дві великі піци та знов зголодніти через годину". Австралійка також зізналася, що "ненавиділа" своє тіло та боролася з тривогою та депресією.

"Були інциденти, які вперше започаткували мій шлях до зниження ваги, наприклад, поломка меблів, неможливість знайти відповідний одяг, глузування в літаках про те, що я не поміщаюся в сидінні. Чоловіки казали мені: "Ти недостатньо худа" або "Вибач, але я не зустрічаюся з товстими дівчатами". Я поклялася, що зроблю все можливе, щоб стати найздоровішою і найкращою версією себе", - поділилася вона.

Спершу Джессіка зробила операцію з шунтування шлунка.

Джессіка Ферро / Фото: Jam Press

Після цього їй зробили ще одну операцію з видалення обвислої шкіри, яка в неї залишилася, і вона почала займатися фітнесом і здоровою дієтою.

Зараз вага жінки – 80 кіло. Джессіка бере участь у змаганнях з бодибілдингу, про що вона ніколи не думала за мільйон років, що вона зробить це.

Джессіка Ферро / Фото: Jam Press

Вона додала: "Я пишаюся тим, чого досягла, і, чесно кажучи, мені подобається надихати інших на їхньому шляху, але я також відчуваю жаль, що так довго чекала, щоб почати по-справжньому жити. Лише зараз я розумію, наскільки сильно моя вага вплинула на мою енергію, настрій, впевненість та готовність займатися чимось чи навіть гуляти з друзями. Тепер я набагато більше ціную своє життя".

Нагадаємо, чоловік скинув 36 кг завдяки м'ясній дієті. Свій шлях до схуднення він розпочав минулого року.

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