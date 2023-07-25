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Жінка, яка народилася без рук, керує літаком ногами та мріє здійснити навколосвітню подорож (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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Жінка, яка народилася без рук, керує літаком ногами та мріє здійснити навколосвітню подорож (фото)

Джессіка Кокс / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Вона стала ліцензованою пілотесою.

Жінка, яка народилася без рук, навчилася керувати літаком ногами.

Про це пише Chicago SunTimes.

Джессіка Кокс - перша у світі ліцензована пілотеса без рук. Вона може стати першим пілотом літака з ножним керуванням, який здійснить подорож навколо світу.

Жінка виступила з доповіддю в інституті AeroStar Avion у Чикаго, щоб показати, який вигляд матиме "неможливий літак". Він керуватиметься за допомогою панелі, вбудованої в підлогу, щоб пілоти могли літати ногами, що буде першим у світі.

Джессіка Кокс / Фото: rightfooted/Instagram / ©
Джессіка Кокс / Фото: rightfooted/Instagram

Літак, який будує група добровольців з Асоціації експериментальних літаків у Томс-Рівер, штат Нью-Джерсі, має бути завершений 2025 року.

Попри те, що Джессіка могла керувати літаком за допомогою протезів рук, вона зізналася, що ніколи не почувалася комфортно і припинила користуватися ними в 14 років.

Вона вирішила використовувати свої ноги для виконання багатьох своїх повсякденних завдань, зокрема керування автомобілем і отримання чорного поясу по тхеквондо, перш ніж звернути свою увагу на польоти.

"Я боялася літати і хотіла подолати свій страх", - сказала вона.

Джессіка Кокс / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times / ©
Джессіка Кокс / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Джесіка, яка живе в Аризоні, США, налаштована на те, щоб її мрія стала реальністю, оскільки вона закликала учнів з обмеженими можливостями дотримуватися своєї мрії.

Вона розповіла, що вирішила вчитися на пілотесу і була шокована тим, що ніхто не сказав їй "ні". Однак вони сумнівалися, чи вона зможе літати самостійно.

"Авіаційна спільнота була дуже гостинною", - сказала вона. "Відмови не було, але запитань було багато. Були люди, які сумнівалися, чи зможу я літати поодинці, і це мене бентежило".

Джессіка Кокс / Фото: rightfooted/Instagram / ©
Джессіка Кокс / Фото: rightfooted/Instagram

Джессіка, яка літає від 2008 року, додала, що зустріч із іншими пілотами з обмеженими можливостями дала їй поштовх для продовження навчання.

"Чи знаєте ви, як це приємно, коли щось зроблено спеціально для тебе? Цей світ не завжди будується з огляду на інтереси людей з обмеженими можливостями. Інвалідність не означає нездатність", - сказала вона студентам.

Джессіка з ученицею / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times / ©
Джессіка з ученицею / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Студенти також змогли випробувати симуляцію, яка дозволила їм керувати літаком, використовуючи модель панелі з ножним керуванням.

Симуляція літака з ножним керуванням / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times / ©
Симуляція літака з ножним керуванням / Фото: Cindy Hernandez/Sun-Times

Нагадаємо, жінка живе у найвіддаленішому селі у світі і літає понад 300 км, щоб забрати їжу на виніс. Вона все своє життя прожила далеко від цивілізації.

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Дата публікації
Перегляди
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