Жінка, яка народилася без рук, керує літаком ногами та мріє здійснити навколосвітню подорож (фото)

Вона стала ліцензованою пілотесою.
Жінка, яка народилася без рук, навчилася керувати літаком ногами.
Про це пише Chicago SunTimes.
Джессіка Кокс - перша у світі ліцензована пілотеса без рук. Вона може стати першим пілотом літака з ножним керуванням, який здійснить подорож навколо світу.
Жінка виступила з доповіддю в інституті AeroStar Avion у Чикаго, щоб показати, який вигляд матиме "неможливий літак". Він керуватиметься за допомогою панелі, вбудованої в підлогу, щоб пілоти могли літати ногами, що буде першим у світі.
Літак, який будує група добровольців з Асоціації експериментальних літаків у Томс-Рівер, штат Нью-Джерсі, має бути завершений 2025 року.
Попри те, що Джессіка могла керувати літаком за допомогою протезів рук, вона зізналася, що ніколи не почувалася комфортно і припинила користуватися ними в 14 років.
Вона вирішила використовувати свої ноги для виконання багатьох своїх повсякденних завдань, зокрема керування автомобілем і отримання чорного поясу по тхеквондо, перш ніж звернути свою увагу на польоти.
"Я боялася літати і хотіла подолати свій страх", - сказала вона.
Джесіка, яка живе в Аризоні, США, налаштована на те, щоб її мрія стала реальністю, оскільки вона закликала учнів з обмеженими можливостями дотримуватися своєї мрії.
Вона розповіла, що вирішила вчитися на пілотесу і була шокована тим, що ніхто не сказав їй "ні". Однак вони сумнівалися, чи вона зможе літати самостійно.
"Авіаційна спільнота була дуже гостинною", - сказала вона. "Відмови не було, але запитань було багато. Були люди, які сумнівалися, чи зможу я літати поодинці, і це мене бентежило".
Джессіка, яка літає від 2008 року, додала, що зустріч із іншими пілотами з обмеженими можливостями дала їй поштовх для продовження навчання.
"Чи знаєте ви, як це приємно, коли щось зроблено спеціально для тебе? Цей світ не завжди будується з огляду на інтереси людей з обмеженими можливостями. Інвалідність не означає нездатність", - сказала вона студентам.
Студенти також змогли випробувати симуляцію, яка дозволила їм керувати літаком, використовуючи модель панелі з ножним керуванням.
Нагадаємо, жінка живе у найвіддаленішому селі у світі і літає понад 300 км, щоб забрати їжу на виніс. Вона все своє життя прожила далеко від цивілізації.
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