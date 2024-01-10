Жінка, яка не могла стояти, стала невпізнанною після схуднення на 135 кіло: фото до і після

Жінка, яка втратила цілих 135 кілограмів, порівняла свій шлях до зниження ваги з "виходом із труни".

Про це пише Daily Star.

У найскладніший період Вітні Віллер зі Спрінгфілда, штат Міссурі, США, важила 247 кг. Маючи 30% жиру в організмі, прості завдання, такі як стояння та ходьба, були для неї нестерпними.

Однак після схуднення вона тепер нова жінка. Тепер Вітні розповіла про свій шлях до зниження ваги.

"Ожиріння це те, з чим я боролася все своє життя. Не можу сказати, що був час, коли я не мала надмірної ваги чи ожиріння. Я виросла у будинку, де під час їжі завжди подавали вуглеводи та жирну їжу. Я можу перерахувати на пальцях однієї руки, скільки овочів мені давали в дитинстві. Ми ніколи не їли здорової їжі", — поділилася Вітні, чиї мама і бабуся також боролися з ожирінням.

Вітні Віллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Попри свій розмір, Віллер була сповнена рішучості не дозволити вазі стримувати її. "Я завжди була красивою, тому підкреслювала риси обличчя і намагалася не акцентувати увагу на своїй вазі", - сказала вона. "Все моє життя було витрачено на те, щоби підтримати репутацію великої дівчинки. У мене був хлопець. Я брала участь у всіх шкільних спортивних змаганнях, була капітанкою групи підтримки. Я грала у театрі. Я була популярною. Починаючи із середньої школи та закінчуючи студентськими роками, я не дозволяла своїй вазі зупинити мене".

Але згодом Вітні зрозуміла, що її вага спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона пробувала різні дієти і втрачала понад 20 кіло, але завжди набирала вагу назад з плюсом. "У мене був високий кров'яний тиск, і я не могла нормально спати", - зізнається вона. "У мене боліли суглоби, і мені було важко дихати. Але я продовжувала думати, що все не так уже й погано".

Вітні Віллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Тривожний дзвінок для Вітні пролунав, коли вона подумала про історію своєї сім'ї. Її бабуся та мама померли у віці 40 років від застійної серцевої недостатності, пов'язаної з ожирінням. Вітні знала, що справа більше не лише у зовнішності – на кону було її власне життя.

Вона сказала: "Моя бабуся завжди намагалася схуднути. Вона приєдналася до організацій зі схуднення, але вага ніколи не залишалася в нормі. Я зрозуміла, що мені треба розірвати хибне коло ожиріння в нашій сім'ї. Я приймала 11 різних ліків. Я не могла підвестися, і мені доводилося викочуватися. Я не могла піти до продуктової крамниці. Це тіло я називала труною. Я задихалася морально, фізично, духовно та емоційно. Щось мало змінитися".

Вітні Віллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Вітні розповіла, що розпочала свій шлях зі зниження ваги ще 2013 року. Вона сказала: "Перше, що я зробила, це почала готувати їжу та щодня тренуватися. Я трохи схудла, але замало. П'ять років по тому я набрала всю свою вагу. Саме тоді мій кров'яний тиск підскочив до 260/190, і лікарі відправили мене додому, тому що моя вага перевищувала лікарняне обладнання. Вони не могли мені допомогти. У розпачі я вирішила зробити операцію зі зменшення шлунка 2021 року. Я схудла на 54 кг до процедури та ще на 40 одразу після операції. Але потім моя вага стабілізувалася".

Вітні Віллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Вітні підкреслила важливу істину про операцію зі зниження ваги: це потужний інструмент, але він сам по собі не гарантує довгострокового успіху. Ви маєте робити роботу. Операція на шлунку запускає цей процес, допомагаючи вам скинути значну вагу за відносно короткий проміжок часу. Однак довгостроковий успіх залежить від вашого вибору, звичок та мислення. Йдеться не лише про схуднення. Любити себе, бути добрим і зберігати рішучість залишатися здоровим — це така сама частина шляху, як вибір правильної їжі, дотримання порцій та фізичні вправи".

Вітні радить іншим, хто бажає схуднути, ставити перед собою реалістичні цілі. "Святкуйте кожне маленьке досягнення і навчіться любити себе повною мірою", - сказала вона. "У нас є лише одне життя, тому проживіть своє найкраще життя".

Вітні Віллер / Фото: Cover Images/@biggirl_workingout

Нагадаємо, 70-річна жінка, яка народила двійню, вперше показала фото малюків. Нещодавно їх виписали з пологового.

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