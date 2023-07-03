Жінка, яка не вміла читати та писати у 16 років, отримала диплом з відзнакою – фото

Мешканка Шотландії, яка не вміла читати та писати до 16 років, отримала диплом з відзнакою в університеті.

Про це пише BBC.

Глоя МакРобертс минулого тижня здобула ступінь із соціальної роботи в Каледонському університеті Глазго.

26-річна дівчина боролася з "нестійкою поведінкою" та доступом до навчальної підтримки у школі, перш ніж піти без будь-якої кваліфікації.

Вона знову почала з нуля у проєкті, що фінансується радою, і тепер сподівається підтримати інших дітей.

МакРобертс розповіла BBC Radio Scotland: "Я зрозуміла, що в мене дислексія, коли навчалася у третьому класі початкової школи. І коли я дійшла приблизно до шостого класу, мій батько помер, що лише ускладнило ситуацію. У мене завжди були проблеми у класі, не лише з читанням, письмом та числами. Моя поведінка була досить нестійкою, і пізніше мені поставили діагноз СДВГ - синдром дефіциту уваги та гіперактивності", - пригадала вона.

У середній школі Глоя все ще не могла отримати доступу до необхідної їй навчальної підтримки. Її мама навіть звільнилася з роботи, щоб утримувати дочку, але дівчина зрештою пішла зі школи.

Нарешті, вона змогла отримати необхідну допомогу в проєкті Learning Shop Ради Південного Ейршира.

"Вони повернули мене до основ", - сказала випускниця. "Такі речі, як вивчення алфавіту, повторення іменників і прикметників, навіть речі, про які ви навіть не подумали б, наприклад, нарощування м'язової сили в моїй руці, щоб я могла писати".

Попри те, що вона відчувала, що відстала від своїх однолітків, вона була сповнена рішучості надолужити втрачене.

МакРобертс зазначила: "Я знала, що в мене є прагнення вступити до університету, але це здавалося таким далеким. Мені знадобилося понад 10 років, щоб дістатися туди. Я пишаюся собою".

Глоя МакРобертс / Фото: bbc.com

Нині вона працює у команді людей з інвалідністю, яка допомагає дітям у декількох школах.

"Я також вивчила британську мову жестів, і я теж маю кваліфікацію, і я сподіваюся викорінити цей бар'єр і для людей", — сказала вона. "Я дійсно сподіваюся досягти великих результатів — такий мій план".

Минулого тижня вона отримала перший диплом і сказала, що важко висловити те, що вона відчувала.

"Я пишаюся собою, вся моя сім'я теж неймовірно пишалася мною", - додала жінка. "Це був дуже емоційний, сюрреалістичний, дивовижний день".

Нагадаємо, 56-річний мільйонер у 27-й раз провалив вступний іспит до університету. Він зізнався, що спробує востаннє наступного року.

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