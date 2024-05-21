Жінка, яка осліпла на три тижні через тату на очах, знову зробила процедуру: який вона має вигляд

Жінка, яка осліпла на три тижні після того, як зробила собі татуювання на очах, повернулася і повторила процедуру.

Про це пише LAD Bible.

Австралійка Ембер Люк має 98 відсотків татуювань на тілі, і каже, що "не шкодує" про те, що зробила їх так багато. І це навіть після того, як вона зробила татуювання на очних яблуках, які залишили її сліпою на три тижні – процедура, яку скопіювала інша жінка і також втратила зір.

Заявивши, що вона "точно не робитиме цього лайна знову", Ембер вирішила, що хотіла б знову сісти в крісло тату-майстра, щоб попрацювати над розфарбуванням своїх очей.

Ембер до процедури / Фото: instagram.com/amberluke666

29-річна дівчина приїхала з Австралії до Сан-Паулу, Бразилія, на процедуру 18 травня, щоб зробити татуаж очей вдруге.

Ембер, яку за зовнішність охрестили "дівчиною-драконом", показала результати у відео в Instagram, де вона показала, що її склера, біла частина очного яблука, тепер стала синьо-чорною.

"Для мене це було повернення того, що належить мені і мало належати мені від самого початку", - розповіла Ембер в інтерв'ю What'sTheJam. "Я почувалася пограбованою і ніби не заслуговувала на належну процедуру. Але я дійсно заслуговую на момент, коли я відкриваю очі і бачу справжню красу. Я мало не плакала від щастя, коли побачила їх цього разу, і саме так і мало бути спочатку. Це те, що я зможу цінувати до кінця свого життя".

Ембер звернулася до тату-майстра Гатто Морено, оскільки цього разу хотіла уникнути втрати зору на три тижні, пояснивши це тим, що ходила до окуліста, який сказав їй, що її перше татуювання на очному яблуці "було невдалим".

Вона сказала, що цього разу після процедури, яка зайняла всього 20 хвилин, не залишилося "жодних ознак шрамів".

Її робили за допомогою шприца, наповненого веганським чорнилом, яке повільно вводили в склеру, але навіть з урахуванням запобіжних заходів все одно були побоювання, що щось може піти не так.

Ембер Люк / Фото: instagram.com/amberluke666

Амбер сказала: "Якщо ви моргнете або поворухнетеся, коли голка перебуває у вашому очному яблуці, ви можете назавжди осліпнути. Для мене було дуже важливо дихати під час процедури, оскільки я пережила важку травму і посттравматичний стресовий розлад. Було так важко залишатися нерухомою, коли стільки всього вирувало в моєму мозку, але я дуже пишаюся собою за те, що змогла повернути ситуацію назад. Перша процедура була, безумовно, найболіснішою з усіх, що я коли-небудь пережила".

Однак під час другої процедури вона сказала, що не відчула "абсолютно жодного болю" і сказала, що "так і повинно бути".

Ембер Люк / Фото: instagram.com/amberluke666

Ембер додала: "Я не могла б просити кращого майстра з модифікації тіла, який провів би мене через цю складну подорож. Після семи років я нарешті отримала те, на що заслуговувала".

Нагадаємо, чоловік похизувався, що у нього тепер шість сосків після того, як йому хірургічно змінили груди. Він зробив чотири підшкірні силіконові імплантати, почекав чотири місяці, поки вони приживуться, та розфарбував їх у тату майстра.

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