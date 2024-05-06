Жінка, яка п'ять разів на день їла в "Макдональдсі", невпізнанна після схуднення на 57 кг – фото

Жінку, яка з'їдала по п'ять "Макдональдсів" на день, тепер не впізнати після того, як вона втратила майже 60 кілограмів.

Про це пише Daily Star.

24-річна Джилліан Чемп страждала на розлад харчової поведінки у віці 15 років і з'їдала по декілька сніданків у "Макдональдсі", коробку пончиків і їжу на виніс майже щодня протягом багатьох років.

Її вага стрімко зросла, вона витрачала до 500 доларів на місяць на доставлення їжі і почала ховати порожні обгортки від свого нареченого, 25-річного Гоуміна Ганегзарріна, від сорому.

До 20 років її вага подвоїлася, досягнувши 127 кг та розміру XXXXL, який вона приховувала від усіх камер. Але однієї ночі вона подивилася на себе в дзеркало і заприсяглася змінитися.

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Вона зменшила свої порції, почала вивчати дієтологію та займатися фізичними вправами.

До червня 2023 року Джилліан схудла до 70 кілограмів – після того, як втратила майже половину своєї ваги – і скинула ще 4,5 кг, зробивши операцію з видалення зайвої шкіри вартістю 22 000 доларів.

Тепер вона "постійно фотографується", бо її впевненість у собі захмарна – і навіть працює консультантом з питань ваги, щоб допомогти іншим почуватися так само.

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Джилліан із Вірджинії, США, розповіла: "У дитинстві я вважала себе товстою, навіть коли не була такою, бо мала погані стосунки з їжею. Коли у мене розвинувся розлад харчової поведінки, я буквально не могла припинити їсти. Я почувалася жахливо через це і ненавиділа ожиріння, але не знала, як зупинитися. Одного вечора я побачила свій живіт, що звисав з-під сорочки, і подумала: "Не можу повірити, що я це з собою зробила". Я почала худнути, але це не завжди було легко – пам'ятаю, як сиділа і плакала, що це "занадто важко". Але коли я побачила, що цифра на вагах зменшується, я зрозуміла, що можу це зробити, тож продовжила. Озираючись назад, я ніколи не думала, що зможу дотримуватися цієї дієти, але я така щаслива, що змогла".

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Джилліан зізналася, що боролася з переїданням від підліткового віку, що призвело до значного збільшення ваги. Вона балувалася в "Макдональдсі", їла цілу коробку пончиків, набираючи колосальні 5 000 калорій, поки її чоловік Гоумін працював механіком, підступно приховуючи докази, перш ніж він повертався додому.

У міру того, як кілограми набиралися, впевненість Джилліан у собі різко впала, вона почала уникати камер і не позувати на сімейних фотографіях. Джилліан зізналася: "Я не могла витримати більше 30 хвилин, я була настільки повною, що ледве могла рухатися. У мене були проблеми зі спиною і постійний біль у ногах – я навіть боялася вставати з дивана, щоб просто сходити до туалету".

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Потім Джилліан відкрила для себе просту істину, що споживання меншої кількості калорій, ніж вона спалює, є ключем до скидання зайвих кілограмів. Вона зосередилася на приготуванні страв з високим вмістом білка та об'ємом, щоб залишатися ситою, але з низьким вмістом калорій – виявивши, що може відтворити багато своїх улюблених страв у більш здоровий спосіб.

Ставши більш активною, вона почала включати такі вправи, як аквааеробіка та гірські походи, до свого щоденного розпорядку дня.

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Накопичивши грошей і отримавши трохи коштів від свого батька та нареченого, вона зробила операцію з видалення зайвої шкіри. Відтоді вона зберігає свою мініатюрну фігуру – і щаслива, як ніколи.

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Джилліан Чемп / Фото: SWNS

Нагадаємо, 50-річна жінка схудла на 63 кг, відмовившись від одного напою. Тепер вона з гордістю демонструє своє тіло.

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