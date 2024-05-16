Жінка, яка перетворилася на живу секс-ляльку, шокувала, який мала вигляд до пластики – фото

Жінка, яка витратила близько 100 000 фунтів стерлінгів, намагаючись перетворити себе на справжню Барбі, приголомшила людей, показавши, який вигляд вона мала до того, як пройшла низку дорогих процедур.

Про це пише LAD Bible.

Алісія Аміра з Данії з гордістю називає себе "пластичною лялечкою", і ця британська модель від 2021 року перенесла безліч косметичних операцій, зокрема на грудях, лобі, очах, носі, щоках і губах.

Крім того, вона ще більше змінила свої риси за допомогою філерів у носі, щоках, підборідді та щелепі. Алісія також не цурається ботоксу і ниток PDO – все це обійшлося їй приблизно в 98 000 фунтів стерлінгів.

Алісія Аміра / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Вона почала своє кардинальне перетворення з метою стати ідеальною красунею 2011 року, після того, як покинула роботу в PR і переїхала зі Стокгольма до Лондона.

Алісія до пластики / Фото: twitter.com/aliciaamiraxxx

Але вона мріяла про повне перевтілення набагато довше, адже на це її надихнули героїні данського телешоу "Королівські дівчата", коли їй було лише дев'ять років.

Алісія до пластики / Фото: twitter.com/aliciaamiraxxx

34-річна жінка пояснила, що вона "завжди була задоволена своїм зовнішнім виглядом" і сказала, що її хірургічне втручання було "поступовим" процесом, оскільки вона не була одержима однією метою: "Я знаходжу натхнення в модифікації тіла, я люблю пластичну хірургію, я люблю філери. Мене просто надихають білявки з великими грудьми. Це просто те, що я побачила на власні очі, тож я пішла і зробила це. Я дуже задоволена тим, який маю вигляд зараз. Незалежно від того, як ви одягаєтеся, чим захоплюєтеся, знайдіть спосіб бути щасливим бути тим, ким ви є в сьогоденні. Потрібно багато мужності, щоб мати такий вигляд".

Алісія Аміра / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Алісія Аміра / Фото: instagram.com/aliciaxamira

Нагадаємо, жінка видалила подвійне підборіддя та похизувалася результатом операції. Вона показала фото до і після.

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