Жінка, яка планує дожити до 150, скоротила свій біологічний вік на 10 років: як їй це вдалося

Дожити до 150 років може здатися нездійсненною мрією, але одна амбітна жінка вирішила кинути виклик цим шансам.

Про це вона розповіла Mirror.

Кайла Барнс-Ленц, 34-річна мешканка Лос-Анджелеса, стверджує, що вона вже скоротила свій біологічний вік на 10 років завдяки суворій дисципліні та різноманітним заходам "подовження життя".

"Спочатку мої друзі і сім'я думали, що це трохи занадто. Я пам'ятаю, як моя мама вперше побачила мене з глюкометром – монітором рівня глюкози в крові. Вона була стурбована і розгублена. Я також роками не їла сімейних обідів через мої протоколи, і я не ходжу на обіди з друзями – замість цього я запрошую їх на здорову вечерю – і я не випиваю і не засиджуюся допізна", - поділилася вона. "Перші маркери, які мене турбують – це мої аналізи крові, кишківника та токсинів, тому що, оптимізуючи ці аналізи, я запобігаю хронічним захворюванням у майбутньому, подовжуючи термін мого здоров'я, але я також проходила тести на біологічний вік у минулому, і вони показали, що мій біологічний вік зменшився приблизно на 10 років. Але наразі все нормалізувалося, і моя сім'я та друзі поважають те, що я залишаюся вірною собі, і вони також стали здоровішими".

У звичайний день Кайла прокидається "природно" близько 5:30 ранку, після чого проходить приголомшливу кількість медичних обстежень і косметичних процедур, які, на її думку, сприятимуть її довголіттю.

Хоча ретельне чищення зубів, холодний душ і ранні тренування, мабуть, є одними з її найпоширеніших звичок, вона також має власну медичну клініку, гіпербаричну кисневу камеру і команду, яка завжди готова допомогти у вирішенні будь-яких проблем.

"Щоб дожити до 150 років я спочатку починаю зі збирання даних або діагностики", - каже вона. "Це дає мені і моїй медичній команді глибоке розуміння мого поточного стану здоров'я, щоб ми могли постійно оновлювати мої протоколи для забезпечення тривалого здоров'я і тривалості життя. Щокварталу я тестую сотні біомаркерів, щоб оцінити стан кожної системи органів, рівень поживних речовин, здоров'я кишківника, рівень NAD+ та рівень впливу будь-яких токсинів, таких як мікропластик та інші токсини навколишнього середовища... У нашому будинку ми побудували медичну клініку і вона містить домашню діагностику, таку як вимірювання артеріального тиску, спірометрію, комплексну смарт-вагу для щоденного відстеження складу тіла, щільності кісток і здоров'я серця. Я також проходжу різноманітні медичні процедури, такі як EBOO, плазмафорез і пептидна терапія, я щойно почала приймати рапаміцин для довголіття, я застосовувала стовбурові клітини, екзосоми, Vsels, багато внутрішньовенних ін'єкцій, озонові сауни та багато іншого. Якби ми платили повну вартість за все, що ми робили, а я володію клінікою, тому ми цього не робимо, цього року ми б витратили шестизначні суми на медичні протоколи та прилади. Я хочу зазначити, що ви можете покращити своє здоров'я з будь-яким бюджетом".

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Окрім лікування, Кайла займається 250 хвилин кардіо помірної інтенсивності та 80 хвилин кардіо високої інтенсивності на тиждень. Вона також дотримується переважно середземноморської, органічної дієти з великою кількістю рослин і "високоякісних" білків, таких як дикий лосось або інша риба.

Іноді вона дозволяє собі червоне м'ясо з трави, але, попри все, вона не їсть поза домом і не вживає алкоголь, і завжди припиняє їсти до заходу сонця. Зазвичай вона лягає спати о 20:30 вечора, а якість її сну відстежується за допомогою персня Oura.

Кайла народилася в маленькому містечку на Середньому Заході, і каже, що її нинішня дієта далека від "стандартної американської" обробленої їжі, яку вона їла в дитинстві. Хоча вона визнає, що її мама робила все, що могла в той час, коли її сім'я жила на талонах на харчування та безкоштовних обідах.

Вона додала: "Моїй прабабусі наступного місяця виповниться 95 років, і вона все ще живе вдома і має гарне здоров'я. Вона не жила здоровим життям, тому я сподіваюся, що мої гени, в поєднанні з моїм суворим способом життя і зусиллями моєї медичної команди, зможуть набагато перевершити її".

Прагнення Кайли до довшого життя привело її до створення наукової спільноти лише для жінок і клініки оптимізації здоров'я LYV, де її команда пропонує клієнтам персоналізовані медичні обстеження та лікування, що базуються на індивідуальній генетиці, біомаркерах та візуалізації. Прикметно, що так само вона закохалася, попросивши свого теперішнього чоловіка пройти сучасне медичне обстеження перед їхнім першим побаченням у гіпербаричній камері.

"Він вже тоді був людиною, яка стежила за своїм здоров'ям – їв органічні продукти, щодня тренувався, ходив у сауну, занурювався в холод і багато іншого", - розповіла Кайла. "Він каже, що я – головна медична працівниця у нашому домі, тому моя робота полягає в тому, щоб забезпечити розроблення протоколів – знову ж таки з нашою медичною командою – які допоможуть йому прожити до 150 років, тому що я хочу прожити стільки ж, скільки і мій чоловік. Заміжжя – це найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною – і з моєю нервовою системою! Тепер ми робимо всі наші медичні процедури разом – він найкращий у світі. Ми одружилися, коли мені було 33, а йому 36, тож нам потрібно прожити ще багато років разом".

Кайла і Воррен Ленци / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Нагадаємо, нещодавно інший фанатик боротьби зі старінням Браян Джонсон уколов в обличчя жир іншої людини та налякав наслідками. Він розпочав новий проєкт.

Читайте також: