Жінка, яка "померла" після удару блискавки, передбачає майбутні катастрофи в найдрібніших деталях

Жінка, яка "померла" після удару блискавки, каже, що повернулася до свого тіла з дивною новою силою.

Елізабет Крон розповіла в подкасті Shaman Oaks, що після цього досвіду вона отримала здатність передбачати майбутнє у своїх снах.

Вона пригадала, як 35 років тому вела своїх дітей до місцевої синагоги, коли почалася сильна гроза. Її обручка торкнулася ручки парасольки, яку вона схопила, щоб перечекати дощ, і в неї раптово вдарила блискавка, яка вбила її.

Потім Елізабет згадала досвід поза тілом, коли вона зрозуміла, що її труп лежить на автостоянці синагоги. Вона поділилася: "Я подумала, де моя парасолька? Я виглянула у вікно. Звичайно, моя парасолька лежала на парковці. Я подивилася праворуч, приблизно за шість метрів від парасольки, і побачила себе на землі".

Першою думкою Елізабет було, що її взуття зіпсоване – воно розлетілося на шматки, коли блискавка пройшла крізь її тіло – але коли вона подивилася донизу на свої ноги, то зрозуміла, що пливе на невеликій відстані від землі.

За мить світлова куля, що пливла, відвела її від місця події і привела до райського саду. Вона продовжила: "Цей сад не був схожий ні на що на Землі. Рослини були іншими. Квіти цвіли, просто вибухали кольором – це так засмучує, тому що тут просто не існує слів".

Елізабет Крон / Фото: facebook.com/ChangedInAFlash

Потім Елізабет нібито мала довгу розмову зі своїм покійним дідусем. Вона сказала: "Мені сказали, що я можу залишитися там, якщо захочу, або можу повернутися. І він збирався допомогти мені ухвалити це рішення, відповівши на всі мої запитання".

Їй сказали, що якщо вона вирішить повернутися до земного життя, то у неї буде ще одна дитина, а також, що її шлюб закінчиться розлученням. Але Елізабет вирішила, що хоче повернутися.

Попередивши, що цей процес буде дуже болісним, дідусь Елізабет також розповів їй декілька речей про майбутнє. Він повідомив їй результат тогорічного Суперкубка, а також сказав, що на майбутніх президентських виборах у США переможе Джордж Буш-молодший.

Вона продовжила: "Я не була політичною людиною і мені було байдуже. Тож я запитала: "Навіщо ти мені все це розповідаєш?". А він відповів: "Тому що, коли ти повернешся, тобі буде важко пригадати, про що ми говорили і що тобі сказали. Коли ти побачиш, хто виграє Суперкубок, або побачиш, що Джорджа Буша обрали президентом, це спровокує твої спогади про перебування тут".

Але на цьому знання Елізабет про майбутні події не закінчилися: "Мені довелося провести декілька місяців у ліжку, бо мої ноги були дуже обпечені, тому я багато спала. Коли я спала, мені снилися сни. Ці сни були дуже конкретними, і я пам'ятала деталі. Мало того, що я пам'ятала деталі, це були погані сни. Це були жахи про цунамі, землетруси, авіакатастрофи і жахливі, жахливі речі".

Оскільки сни були такими яскравими, Елізабет запам'ятала багато деталей. Одна з них, зокрема, настільки врізалася в пам'ять, що вона розповіла чоловікові саме те, що їй наснилося. Виявилося, що Елізабет наснилася катастрофа рейсу 800 авіакомпанії TWA, аж до найдрібніших деталей. Вона продовжувала: "У мене був правильний номер рейсу. Кількість людей на борту була правильною. Це мене дуже нервувало". Вона пам'ятає, що подумала: "Чи повинна я намагатися запобігти цьому? Чи повинна я зателефонувати до Федерального управління цивільної авіації і сказати: "Привіт, я просто мама з Г'юстона, і я думаю, що цей літак розіб’ється. І якщо літак розіб’ється, вони постукають у мої двері зі словами: "Що ви зробили з нашим літаком?".

Елізабет Крон / Фото: facebook.com/ChangedInAFlash

Пророчі сни не відпускали, і Елізабет було важко з ними впоратися. Тягар цього жахливого знання заважав їй жити, і – як її і попереджали – її шлюб розпався.

Найважчим жахом, з яким їй було найскладніше впоратися, був сон, в якому вона розмовляла з жертвою авіакатастрофи, якраз в той момент, коли літак ось-ось мав впасти з неба. Вона згадувала: "Я була в літаку і розмовляла з іншою пасажиркою. Вона назвала мені своє ім'я. Вона познайомила мене зі своєю дитиною, яка сиділа поруч. Це було схоже на коктейльну вечірку, ми просто розмовляли. Раптом я зрозуміла, що літак розбивається, і мені потрібно розплющити очі. Поки я не розплющу очі, я буду в цьому літаку. Але вона схопила мене за руки і не відпускала. І поки вона не відпустила, я не могла прокинутися. І вона кричала, щоб я взяла її дитину з собою. Вона знала, що я можу піти, і хотіла, щоб я взяла її дитину. Вона назвала мені ім'я свого чоловіка. І сказала: "Візьміть мою дитину і знайдіть батька". Потім був поштовх. Потім, за межами літака, я побачила душі, що піднімалися з уламків".

Чим більше вона розповідала про свої пророчі сни, тим рідше вони нібито стали їй снитися. Вона додала: "Я майже впевнена, що це тому, що я говорю про це. Я роблю те, що повинна робити".

Нагадаємо, чоловік, який помер на 20 хвилин, розповів, що бачив і як це назавжди змінило його життя. Він пережив клінічну смерть 28 років тому.

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