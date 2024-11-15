Жінка, яка шокувала, що вийшла заміж за вітчима, розповіла трагічну правду про стосунки з коханим

Жінка, яка стверджувала, що вийшла заміж за свого вітчима, вихваляючись, що це було "найкраще рішення, яке вона коли-небудь ухвалювала", поділилася реальною історією того, як вони з чоловіком зійшлися.

Користувачка TikTok Крісті з Флориди спричинила неабиякий ажіотаж в Інтернеті після того, як відео з її весілля у Вегасі минулого року стало вірусним у Мережі.

Короткий кліп показував, як пара обіймається в каплиці після того, як вимовила свої слова "Так", але підпис до відео спричинив проблему. Кадри, на яких мама трьох дітей обіймає свого нового чоловіка ногами і цілується з ним, супроводжувалися текстом на екрані, який свідчив: "Вийти заміж за вітчима було найкращим рішенням у моєму житті". Крім того, Крісті додала декілька гештегів, таких як "#marryyourmomsex", "#agegap" і "#itworthit".

Користувачі соціальних мереж, вочевидь, були приголомшені її дописом, що спонукало людей заповнити розділ коментарів під відео, яке зібрало 25,5 мільйона переглядів, своїми думками: "Перепрошую, що?", "Деякі речі краще не говорити. Це одна з таких речей", "У світі 7 мільярдів людей. Чому?", "Зачекайте... вона прослизнула туди і викрала чоловіка своєї мами?".

Звичайно, людям було дуже цікаво, як Крісті пішла під вінець із чоловіком, з яким її матір, очевидно, зустрічалася раніше. Минулого року вона опублікувала відео, в якому відповіла на деякі з найпоширеніших запитань, подвоївши свої коментарі про вітчима-чоловіка.

"Давайте прояснимо деякі речі, - сказала Крісті. Чи була я неповнолітньою, коли зустріла його? Ні. Чи виховував мене вітчим? Ні. Ми з мамою досі спілкуємося? Так. Чи були у нього діти від моєї мами? Ні".

Крісті з чоловіком / Фото: TikTok/@christywho_

Відповівши на всі ці гострі запитання, авторка контенту знову отримала негативну реакцію від тих, хто не схвалював її одруження з чоловіком, який, як вона стверджувала, був її вітчимом. Здавалося, вона насолоджувалася роздратуванням Інтернет-користувачів протягом декількох тижнів, але потім Крісті нарешті розповіла про походження своїх стосунків в іншому відео в TikTok, попередивши, що це "не так цікаво, як інша історія".

Мама розповіла, що насправді її з чоловіком звела трагедія, яка сталася після смерті її старшого брата Шона Крістофера Гарріса. Крісті пояснила, що вони з братом "робили все разом" і були нерозлучні, поки він не потрапив у смертельну аварію і не помер. Після його смерті вона почала зближуватися з найкращим другом Шона і врешті-решт почала зустрічатися з ним, хоча "ніхто не думав, що це триватиме довго".

У відео Крісті розповідає: "Незабаром після цього ми завагітніли нашою першою спільною донькою, Калі Шайн... названою на честь мого брата. Потім з'явився наш перший син Кеш Крістофер, якого також назвали на його честь".

Мама розповіла, що вони з партнером вирішили одружитися в Лас-Вегасі, щоб потім зіграти велике весілля "пізніше". Крісті пояснила, що дізналася, що вагітна другою донькою, Крю Рейн, наступного дня після весілля.

Крісті з чоловіком та дитиною / Фото: скриншот з відео

"Тепер ви всі можете залишити моїх дітей і брата в спокої", - підписала вона кліп.

Американка розповіла New York Post, що своїм першим відео вона хотіла лише посміятися зі своїм чоловіком і висміяти їхню 16-річну різницю у віці.

"Я також хотіла довести, що в наш час всі засмучуються і вірять усьому, що бачать в Інтернеті, - додала Крісті. Вони злилися, коли я "вийшла заміж за свого вітчима", і вони злилися, коли я опублікувала свою справжню історію і зізналася, що насправді це був не мій вітчим. Інтернет живиться драмою. Скільки погроз смерті я отримала, скільки побажань, щоб мої діти народилися без рук і ніг, і вони тішилися, що мій брат помер, і вони хотіли викликати службу захисту дітей на мене. Це було абсолютне божевілля".

Нагадаємо, чоловік проїхав велосипедом 4400 км за 100 днів, щоб помиритися з дружиною. Жінка вмовляла його відмовитися від подорожі, не ризикувати життям, але він хотів продемонструвати свою відданість.

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