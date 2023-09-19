Жінка, яка створила спінер, не заробила жодної копійки: чому так сталося

Вона вигадала його ще 30 років тому.

Іграшка-антистрес спінер на піку своєї популярності з’явилася чи не в кожному будинку, однак жінка, яка створила його, так і не отримала за свій винахід жодної копійки.

Про це пише ladbible.com.

Маленька іграшка, що обертається, була в моді ще 2017 року. Тоді їх було продано десятки мільйонів і продавці заробили купу грошей.

Проте винахідниці іграшки Кетрін Геттінгер так і не вдалося заробити на цьому захопленні.

Спінер / Фото: pixabay.com

Вона каже, що оригінальна ідея спінера спала їй на думку ще 1993 року і вона намагалася запропонувати її низці продавців іграшок, але вони їй відмовили.

Кетрін отримала патент на свій винахід 1997 року, але до 2005 року термін його дії минув, оскільки вона не могла дозволити собі платити за продовження у розмірі 400 доларів, щоб зберегти права на пристрій. Це означало, що кожен міг створити свою власну версію чи дизайн спінера, не стикаючись з будь-якими юридичними проблемами.

Кетрін Геттінгер / Фото: Twitter/@MelissaOnline

І от 2014 року Скотт Маккоскері винайшов щось, що він назвав Torqbar, яке по суті було спінером.

Він сказав, що винайшов це, тому що хотів, щоб на чомусь зосередилися його руки під час нарад на роботі, щоб він не нервував так сильно, поки його бос бубонів.

Мине ще декілька років, перш ніж їхня популярність справді злетить до небес, але спінери стали однією з найпопулярніших іграшок "нових 10-х".

Не володіючи патентом і не виготовляючи іграшки сама, Геттінгер залишилася абсолютно без грошей на захопленні спінерами, в результаті якого було продано мільйони іграшок по всьому світу.

Попри все, 2017 року Кетрін розповіла The Guardian, що вона "рада", що людям подобається те, що вона створила.

Вона також визнала, що більшість винаходів просто не приносять грошей, хоча підозрювала, що все могло б бути зовсім інакше, якби хтось вклав у неї грощі багато років тому.

Нагадаємо, жінка стала рекордсменкою світу з кількості подружок нареченої на весіллі. Їх було 168.

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