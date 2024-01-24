Жінка, яка усиновила дитину, відверто зізналася, чому шкодує про це: "Ненавиджу себе"

Мама зізналася, що шкодує про вдочеріння, визнавши, що ніколи не любила дівчинку так сильно, як своїх біологічних дітей.

Вона поділилася своєю історією на Reddit, пояснивши, що після того, як її син народився за допомогою ЕКЗ, вона вирішила усиновити другу дитину.

Однак вона зізналася, що ніколи не могла зблизитися зі своєю названою дочкою і згодом навіть почала на неї ображатися. Жінка написала: "Багато років тому, перед народженням мого першого сина, мені сказали, що мені та моєму чоловікові буде важко зачати дитину. Ми пройшли ЕКЗ, і зрештою я народила сина. Через декілька років ми захотіли ще одну дитину, але не хотіли витрачати стільки часу та коштів, як минулого разу з нашим сином. Тож ми вирішили всиновити. Ми взяли цю прекрасну дівчинку, батьки якої були надто молоді, щоб виховувати її самі. Я дуже любила її і ставилася до неї так само, але в мене ніколи не було відчуття, що вона моя. Мені часто здається, що я нянчу чужу дитину. Я почуваюся жахливо, але нічого не можу з цим вдіяти", - зізналася вона.

Жінка додала, що намагався змусити себе змінити своє ставлення, але не виходило. Зараз дівчинці 15 років, але жінка ніколи не відчувала зв'язку з нею.

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Чотири роки тому жінка виявила, що завагітніла природним шляхом і чекає на ще одну дівчинку. Це лише ще більше загострило її стосунки з названою дочкою.

"Ми були дуже здивовані, адже це сталося природним чином, і ми дізналися, що буде дівчинка. Під час вагітності мої гормони були всюди, і я почала ненавидіти свою названу дочку, бо відчувала, що якби я просто зачекала, то не обов'язково мати її. Коли народилася моя дочка, все було гаразд. Я відчула справжній зв'язок, як з моїм сином, і я одразу зблизилася".

У пошуках співчуття вона зізналася: "Це жахливо, але всиновлення було величезною помилкою. Мені хотілося б повернутися у минуле. Я люблю її, але, на жаль, не так сильно, як своїх біологічних дітей. Я ненавиджу себе за це. Я обіцяла її батькам, що любитиму її так само, як і раніше, але відчуваю, що підвела усіх".

На це користувачі Reddit відповіли:

За жодних обставин не кажіть своїй дочці, що ви не любите її так сильно, як своїх біологічних дітей. Зверніться до її біологічної сім'ї, якщо вони порядні люди, а ви не підтримуєте контакти, і подивіться, чи захочуть вони проводити з нею більше часу. Ця дівчина заслуговує на те, щоб люди в її житті з ентузіазмом піклувалися і любили її. А як щодо вашого чоловіка? Він відчуває те саме?

Оскільки у вас уже була біологічна дитина, вам не слід було її всиновлювати. Я чув, як багато усиновлених казали, що вони завжди відчували, що конкурують з біологічною дитиною. Я скажу, що принаймні ви смілива бути чесною, що рідко зустрічається серед названих батьків. Чи має дитина будь-яку взаємодію зі своєю біологічною сім'єю? Можливо, якби вона мала хороші стосунки, вона могла б повернутися до них

Я дуже сподіваюся, що дитина не знає, що ви відчуваєте. Ви шукали для себе професійну допомогу, щоб зрозуміти, що відбувається і чому не дозволяєте собі зблизитися? Існує дуже багато методів, які могли б бути використані для створення зв'язку. Я знаю, тому що я використовувала деякі з них, коли щосили намагалася налагодити зв'язок зі своєю названою дочкою. Вони спрацювали. Я так засмучена через вашу 15-річну дівчинку. Сподіваюся, вона ніколи про це не дізнається

Нагадаємо, ексобранець Наталії Могилевської прокоментував усиновлення нею двох дітей. Олександр Ягольник пригадав, що співачка вже мала досвід материнства.

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