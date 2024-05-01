Жінка, яка в 15 років пішла з дому і була на межі смерті, стала мільярдеркою: її історія та фото

Мешканка Лондона, Велика Британія, Беккі Фатемі поділилася, як вибралася зі злиднів та стала мільярдеркою.

Про це пише The Sun.

Вона народилася в Ірані, провела своє дитинство в бідному будинку і пішла з дому в 15 років. Але зараз, у свої 48 років, жінка володіє імперією нерухомості вартістю 8,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Беккі народилася 1976 року незадовго до іранської революції у сім’ї пілота і медсестри, якій заборонили народжувати дитину після того, як під час вагітності у неї діагностували розсіяний склероз.

У шестимісячному віці дівчинку відправили до школи-інтернату в Лондоні, а потім – подорожувати світом, оскільки її батько завжди був "у роз'їздах". Її мама, чий партнер постійно заводив інтрижки, теж опинилася у Великій Британії, де виховувала двох дітей і вчила Беккі англійської мови.

"Я закінчила школу, пішла з дому в 15 років, тому що у мене було багато домашнього насильства з братом, і мій батько був досить жорстоким щодо моєї мами".

Беккі Фатемі / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Відтоді вона навчилася заробляти собі на життя, знайшовши свою першу в житті роботу в 12 років і живучи або в гуртожитку, або з друзями.

"Багато з того, що я роблю, є реакцією на виживання. Це пов'язано з травмою", - сказала гуру нерухомості у відповідь тим, хто захоплювався її успіхом.

Беккі, яка може похвалитися угодами з нерухомістю на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, працює з заможними людьми, які володіють декількома об'єктами нерухомості в усьому світі. "Я спеціалізуюся на об'єктах вартістю понад 2 мільйони фунтів стерлінгів", - зізналася магнатка у подкасті Exhibit A.

Беккі Фатемі / Фото: instagram.com/beckyfatemi

До своєї неймовірної історії успіху Беккі працювала в McDonald's, а потім почала прибирати туалети – і найгірше було ще попереду. "Мій хлопець наклав на себе руки, він помер від передозування наркотиків на День святого Валентина у мене на очах. Ми намагалися витягнути його з цього середовища. Не змогли – і він помер у 27 років", - розповіла вона.

Відтоді Беккі вдалося перевернути своє життя догори дригом – і тепер вона прагне надихати інших.

"Ви можете подумати, що те, ким ви є і чим живете, не може принести вам грошей. Але це не так", - каже Фатемі, найбільшим досягненням якої було те, що "вона залишилася живою". "У моєму житті було багато моментів, коли я мала би бути мертвою або сидіти у в'язниці. Але я стою тут і не намагаюся вбити себе. У найгірші моменти мого життя, коли у мене не було грошей, коли у мене не було їжі, мені зателефонували і сказали, що моя мама померла, мій тато помер, мій хлопець помер. Всі померли – ніхто з моєї сім'ї не бачив, як ріс мій син".

Беккі Фатемі / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Вона нагадує, що незалежно від того, наскільки все погано, завжди є проблиск надії – і Беккі є живим доказом цього, пройшовши шлях від 0 фунтів стерлінгів до імперії нерухомості вартістю 8,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Вона розпочала свій бізнес під час вагітності: "Тоді я не думала, що дуже ризикую, але зараз я вважаю, що започаткувати власний бізнес на восьмому місяці вагітності, орендувати магазин, не маючи сім'ї – це досить ризиковано".

І хоча Беккі не уточнила, чи повторила б вона все це ще раз, успішна 48-річна жінка сказала іншим, що "ризик відчувається лише тоді, коли ти бачиш його як ризик".

Беккі Фатемі / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Сьогодні вона воліє тримати свої плани при собі і просто діє згідно з ними, нікого не інформуючи. Її погляд на життя змінило материнство. До того, як Беккі стала матір'ю, вона завжди думала про те, що думають інші, і постійно хвилювалася, але нова роль мами змінила її мислення: "Після того, як я стала мамою, я була невблаганною – мене було не зупинити".

Ви можете бути серед найбагатших людей на планеті, але в очах Беккі одним з головних аспектів успіху є здоров'я.

"Успіх - це міцне здоров'я. Але також, я думаю, якщо ви мільярдер, то ви щасливі. Це ж головне, так? Це те, що ми всі намагаємося пройти і досягти".

Беккі Фатемі / Фото: instagram.com/beckyfatemi

Мама-одиначка, яка виховує десятирічну дитину, продовжила: "Люди можуть дивитися на вас і думати: "Вона заміжня, у неї є дитина, вона красива, у неї є все, що вона хоче. Але у тебе в голові все одно є 100 думок, які межують з нещастям. І це ще більше тисне, коли ти маєш усе".

Нагадаємо, мільйонер відмовився від свого багатства та став безхатьком. Його експеримент закінчився провалом.

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