Жінка, яка від 10 років боролася з волохатістю, відростила бороду: який вона має вигляд

Жінка, яка від 10 років боролася із волоссям на тілі, відмовилася від гоління, воскової епіляції та лазерної епіляції, попри те, що її плутають із чоловіком.

Про це пише Mirror.

Бетані Бургойн, якій зараз 33 роки, була дуже засмучена, оскільки волосся на її тілі продовжувало рости і ставало все густішим у віці від 18 до 25 років. Вона помітила, що у неї "волохаті ноги", коли їй було 10 років, і коли вона ставала старшою, у неї з'явилося густе волосся на лобку і підборідді та вуса.

Вона вживала крайніх заходів щодо догляду за собою від юнацтва. Зокрема, вона голилася, знебарвлювала волосся та робила епіляцію воском, що обходилося їй у 250 фунтів стерлінгів кожні декілька тижнів протягом понад 17 років.

Бетані щосили намагалася почуватися впевнено, коли їй хотілося зблизитися з іншими людьми або навіть провести день на пляжі в купальниках. Але тепер вона знайшла в собі сили припинити голитися і обійняла своє "красиве" волосся на тілі.

Бетані Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Вона сказала: "Я відчула наснагу позбутися волосся. Я робила епіляцію, гоління та відбілювання. Мені стало дуже сумно. Я не почувалася впевнено у своєму природному тілі".

Вона почала відкладати гроші на лазерну епіляцію в 27 років, перш ніж зрозуміла, що може витратити кошти на подорож і допомогти підтримати свій подкаст. "Це був поворотний момент, я просто подумала: "До біса все", — додала вона. "Якщо жінка має волосся, це вважається непривабливим. Коли ми зможемо побачити, що жінки волохаті? Я люблю свою бороду – вона відростає знову, і це чудово. Я почуваюся впевненою у собі".

Бетані Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Бетані вважає, що її аномальний ріст волосся спричинений синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), який спричиняє гормональний дисбаланс, хоча офіційного діагнозу у неї не було.

Вона пояснила: "Мої симптоми збігаються, але мій аналіз крові показав, що я його не маю. Досліджень СПКЯ мало. Передбачається, що він пов'язаний із СПКЯ, але у кожної людини він різний".

Бетані Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Смілива жінка тепер хоче допомогти іншим прийняти своє природне тіло і не відчувати сорому: "Мені дуже подобається бачити, як люди реагують на моє тіло. Люди кажуть: "Мені хотілося б вийти надвір і не голити ноги". Ви можете! Вам просто потрібно робити це і приймати це день у день. Я виступаю за волохатих жінок".

Бетані Бургойн / Фото: instagram.com/bxsassy2

Нагадаємо, жінка, якій через тату заборонили ходити на роботу, замаскувала їх макіяжем та показала, який має вигляд. Попри те, що юзери кажуть, що їй так краще, діти жінки це ненавидять.

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