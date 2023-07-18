Жінка, яка "вийшла заміж за привида", розповіла, як розлучилася з ним під час обряду екзорцизму

Британська співачка Brocarde, яка заявила, що вийшла заміж за примару минулого року, тепер розлучилася з ним.

Про це пише ladbible.com.

40-річна жінка розповідала, що "одружилася" з фантомним вікторіанським солдатом на ім’я Едвардо на Гелловін 2022 року. Втім, під час їхнього медового місяця в Баррі-Айленді коханий "напився, а потім став дуже власним".

Рокер Брокард також обурювалася, що у примари розвинулося "тривожне захоплення" Мерилін Монро, що їй не сподобалося. Вона казала, що Едвардо "зникав на декілька днів, а потім повертався із ароматом Chanel No.5, який був фірмовим запахом Монро".

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

Це набридло їй і тому Брокард вирішила повернутися до каплиці, де вони "обмінялися клятвами" та здійснити екзорцизм.

Вона сказала: "Наші стосунки завжди були бурхливими від самого початку, з різким контрастом: він був власним, а потім теплим і інтенсивним, але я поступово почала втомлюватися від шлюбу з вільним духом, він був непослідовним, майже не був присутнім. Я дійшла висновку, що подорож з Едвардо не мала позитивного завершення і енергія тягла мене вниз. Розмови про розлучення не було. Я звернулася до фізичного медіума, щоб допомогти мені встановити свої кордони щодо Едвардо і спробувати приручити його, але це не спрацювало, він ставав дедалі агресивнішим і неприємнішим і почав переслідувати мене звуками криків дитини. Я дійшла висновку, що єдиний спосіб позбутися Едвардо — це вигнати його, тому я приступила до болісного процесу в каплиці, де ми одружилися".

Рокер Брокард / Фото: instagram.com/brocarde

Жінка розповіла, що після декількох годин привид "був нарешті очищений з її організму". Вона відчула себе легкою і вільною.

"Після екзорцизму я не відчувала його присутності і не бачила його, вся енергія змістилася, і життя стало легшим і радіснішим. Я абсолютно непохитна в тому, що більше не хочу, щоб мене переслідував Едвардо, тому його присутність у моєму житті не вітається", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно пара заявила, що зняла привид дівчинки, яка потонула в шахті 200 років тому. Вона вважається однією з 26 маленьких дітей-жертв шахтарів, які загинули внаслідок повені на шахті 1838 року.

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