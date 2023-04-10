Жінка, яка "вийшла заміж за привида", тепер збирається пройти обряд екзорцизму

Британська співачка Brocarde, яка заявила, що вийшла заміж за примару минулого року, звернулася за консультацією з питань шлюбу через медіума і тепер подумує про вигнання нечистої сили.

Про це пише ladbible.com.

Рокер Брокард, яка "одружилася" з Едвардо на Гелловін 2022 року, каже, що хоче піти від нього, оскільки "чоловік перетворює її життя на пекло".

Вона розповіла, що вийшла заміж за фантомного вікторіанського солдата через п'ять місяців після знайомства з ним, але "тепер він її переслідує".

Фото: instagram.com/brocarde

38-річна жінка навіть хоче звернутися до екзорциста, щоб позбутися обранця назавжди.

"Я на межі своїх можливостей. Я не хочу визнавати поразку, але мені здається, що шлюб з примарою не працює", - сказала вона.

Дружина примари поділилася, що останні декілька місяців у неї були "глибокі похмурі думки", і вона вважає, що Едвардо мучить її, тому що він незадоволений тим, що вона хоче, щоб він пішов.

Вона пояснила, що звернулася до медіума за консультацією з питань шлюбу на початку року, але Едвардо не сприйняв це всерйоз, перетворюючи її життя на "пекло".

Фото: instagram.com/brocarde

Брокард сказала своєму чоловікові-примарі, що хоче, щоб він "серйозніше ставився до їхніх стосунків", але все, що сталося, це те, що він зрештою "переслідував" її, використовуючи "крики дитини, що плаче". Хоча співачка стверджує, що не вірила у надприродне до того, як зустріла свого чоловіка в її спальні.

У пари були заручини, вони одружилися в ніч на Гелловін в покинутій каплиці та вирушили в медовий місяць на острів Баррі. Але шлюб "здавався мертвим, навіть не розпочавшись". Брокард пояснює, що першокласний, але нудний список гостей призвів до деяких неприємних коментарів з боку нареченого:

"На церемонію було запрошено живих і мертвих, на які прибули Мерилін Монро, Елвіс і Генріх VIII. Едвардо просто не міг утриматися, щоб не роздратувати мене, і зробив недоречний коментар про те, що Мерилін Монро має сексуальний вигляд. Я подумала: "Вау, правда? Сьогодні день нашого весілля". Коментар повністю зіпсував мій вечір".

Фото: instagram.com/brocarde

Медовий місяць теж не вдався. Вона заявила, що новоспечений чоловік кидався у неї піском та обмастив морозивом. Тож жінка рішуче налаштувалася "розлучитися з привидом".

Нагадаємо, 45-річна американка розповіла, як сплутала свою вагітність з менопаузою. Вона пригадала про свої симптоми та зізналася, що це був справжній сюрприз.

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