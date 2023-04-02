Жінка, яка з'їдала 24 упаковання чипсів на день, схудла без дієт на 40 кілограмів: як їй це вдалось 

Жінка вирішила схуднути після того, як не змогла поміститись у човен.

38-річна Мелісса Джонс з Великої Британії, яка яка з'їдала 24 упаковання чипсів на день, схудла на 40 кілограмів без дієт. Жінці це вдалось завдяки операції зі шонтування шлунку.

Про це пише dailystar.co.uk.

38-річна Мелісса Джонс помітила, що її вага різко зросла після того, як вона з'їдала 24 пачки чіпсів на день, а також їла фаст-фуд щонайменше три-чотири рази на тиждень. Жінка почала важити понад 120 кілограмів, зловживаючи шкідливою їжею.

Фото: dailystar.co.uk

Британка вирішила схуднути після того, як під час відпустки не помістилась на човні. Тоді вона вирішила наважитись на шонтування шлунку, оскільки за її словами, не могла сидіти на виснажливих дієтах.

Вже через певний час жінці вдалось схуднути на 40 кілограмів. Вона стверджує, що тепер їй подобається її новий вигляд у дзеркалі. Проте тепер Мелісса готується до ще однієї операції - видалення обвислої шкіри.

Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, пара з Великої Британії, яка важила понад 100 кілограмів, вирішила схуднути після того, як подружжя не могло народити дитину, а лікарі відмовились робити жінці штучне запліднення.

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