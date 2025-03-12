Жінка, яка заявила, що вона – найстаріша людина планети, відсвяткувала 120-річчя – фото

Бабуся намагається побити світовий рекорд.
Жінка, якій нещодавно виповнилося 120 років, сподівається побити світовий рекорд найстарішої живої людини.
Про це пише Need To Know.
У понеділок, 10 березня, Деоліра Глісія Педро да Сілва з бразильського штату Ріо-де-Жанейро відсвяткувала ювілей зі своєю родиною.
Її близькі підтримують зв'язок з Книгою рекордів Гіннеса, намагаючись забезпечити її визнання як найстарішої людини в світі. Наразі офіційною рекордсменкою є бразильська монахиня Іна Канабарро Лукас. Іна народилася 8 червня 1908 року, їй 116 років.
Але Деоліра, згідно зі свідоцтвом про народження, з'явилася на світ 10 березня 1905 року, більш ніж на три роки раніше.
Деоліра народилася в Порчункулі, штат Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Зараз вона живе в сусідньому місті Ітаперуна.
Про це місцевим ЗМІ розповів сімейний лікар Хуаір де Абреу: "У нас вже є її свідоцтво про народження, яке є одним із необхідних документів. Ми просто чекаємо на ще один документ, щоб подати офіційний запит".
Троє з восьми дітей Деоліри ще живі, зокрема Івані, якому цього місяця виповнюється 90 років. Жінка має 17 онуків, правнуків і навіть праправнуків.
Деоліра здавна захоплювалася музикою і карнавалом. Її родина розповідає, що вона не спала всю ніч, дивлячись по телевізору парад шкіл самби.
Свій 120-й день народження вона відсвяткувала з великою кількістю їжі і, звичайно ж, із живою музикою.
Щодо того, як їй вдалося прожити так довго, Хуаір сказав: "Вона завжди збалансовано харчувалася, що допомагало її травленню і ковтанню. Крім того, вона добре висипається, що дуже важливо для когнітивного здоров'я. У неї немає жодних захворювань, таких як високий кров'яний тиск або діабет, вона не приймає жодних ліків, і її останні результати аналізів були хорошими".
Нагадаємо, як найстаріша людина в історії уклала хитромудру угоду та отримала солідні гроші. Геніальна угода з адвокатом означала, що довгожительці заплатили за проживання у власному будинку.
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