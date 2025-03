Жінка, яка заявила, що вона – найстаріша людина планети, відсвяткувала 120-річчя – фото

Жінка, якій нещодавно виповнилося 120 років, сподівається побити світовий рекорд найстарішої живої людини.

Про це пише Need To Know.

У понеділок, 10 березня, Деоліра Глісія Педро да Сілва з бразильського штату Ріо-де-Жанейро відсвяткувала ювілей зі своєю родиною.

Її близькі підтримують зв'язок з Книгою рекордів Гіннеса, намагаючись забезпечити її визнання як найстарішої людини в світі. Наразі офіційною рекордсменкою є бразильська монахиня Іна Канабарро Лукас. Іна народилася 8 червня 1908 року, їй 116 років.

Але Деоліра, згідно зі свідоцтвом про народження, з'явилася на світ 10 березня 1905 року, більш ніж на три роки раніше.

Деоліра Глісія Педро да Сілва / Фото: Jam Press/@deoliragliceria

Деоліра народилася в Порчункулі, штат Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Зараз вона живе в сусідньому місті Ітаперуна.

Про це місцевим ЗМІ розповів сімейний лікар Хуаір де Абреу: "У нас вже є її свідоцтво про народження, яке є одним із необхідних документів. Ми просто чекаємо на ще один документ, щоб подати офіційний запит".

Троє з восьми дітей Деоліри ще живі, зокрема Івані, якому цього місяця виповнюється 90 років. Жінка має 17 онуків, правнуків і навіть праправнуків.

Деоліра здавна захоплювалася музикою і карнавалом. Її родина розповідає, що вона не спала всю ніч, дивлячись по телевізору парад шкіл самби.

Свій 120-й день народження вона відсвяткувала з великою кількістю їжі і, звичайно ж, із живою музикою.

Щодо того, як їй вдалося прожити так довго, Хуаір сказав: "Вона завжди збалансовано харчувалася, що допомагало її травленню і ковтанню. Крім того, вона добре висипається, що дуже важливо для когнітивного здоров'я. У неї немає жодних захворювань, таких як високий кров'яний тиск або діабет, вона не приймає жодних ліків, і її останні результати аналізів були хорошими".

Нагадаємо, як найстаріша людина в історії уклала хитромудру угоду та отримала солідні гроші.

