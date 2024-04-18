Жінка, яка змушена жити з колишнім-зрадником, щодня знущається з нього: що вона вигадала (відео)

Жінка, яка змушена жити зі своїм колишнім-зрадником, мстить йому, катуючи його і будячи "карма-караоке", доки не зможе з'їхати.

Про це пише Mirror.

У липні 2023 року Джордан Капітано повторно підписала річну угоду про оренду житла зі своїм партнером, з яким прожила вісім років, але незабаром після цього пара розірвала стосунки. Жінка заскочила коханого за спілкуванням з іншими в Інтернеті і навіть зустріччю з однією з них.

Пара, яка має спільного дворічного сина, зрозуміла, що розірвання договору оренди коштуватиме 10 000 доларів США, і вирішила продовжувати жити разом, доки він не закінчиться в липні 2024 року. 28-річна дівчина, яка визнає, що співає "не найкраще", вирішила помститися, співаючи йому серенади в найнезручніші моменти за допомогою караоке-машини, яку їй подарували в березні.

Плануючи переїхати 27 квітня, Джордан документує останні 25 днів життя з колишнім за допомогою своїх кліпів "Karma Karaoke" на TikTok. Вона поділилася кумедним кліпом, де вона співає пісню Керрі Андервуд Before He Cheats своєму колишньому, поки той спить.

На записі видно, як Джордан вмикає світло в спальні свого колишнього, а потім голосно співає, поки батько прокидається і в розпачі накриває голову подушкою. Джордан стверджує, що карма-караоке допомогло їй зцілитися, поки вона жила під одним дахом зі своїм колишнім.

Вона навіть перетворила караоке на прибутковий бізнес для інших зневажених коханців і вже заробила 500 доларів, записуючи караоке-дублі для шанувальників, щоб дошкулити своїм партнерам. Колишній партнер Джордан, який не бажає називати своє ім'я, зізнався, що розуміє її бажання помститися, і каже, що "почувається винним у тому, що завдав Джордан болю" через зраду, але сказав, що "всі ми робимо помилки".

Джордан, яка живе в Тампі, штат Флорида, США, сказала: "Це моя помста. Він зробив мені боляче, тож тепер я збираюся вивести його з себе. Якщо я не жартую, то плачу, це дуже зцілює. У мене травма від того, що сталося в наших стосунках. Він буквально не знає, коли я збираюся це зробити. Завжди в незручний час. Це такий прикол. Але він не злиться через це. Ми можемо жартувати одне з одним. У нас з ним хороші стосунки і дружба. Ми разом від 18 років, у нас багато спільного. Але попри те, друзі ми чи ні, він знає, що зробив мені боляче. Наприкінці наших стосунків були деякі зради, це стало останньою краплею. Він спілкувався з людьми в Інтернеті, він зізнався в цьому, він дуже чесний зі мною. Останньою краплею стало те, що він пішов у казино і познайомився з випадковою дівчиною. Я більше не тримаю зла. Зараз я просто мщу, тому що це змушує дні йти швидше, це смішно. Це дає мені відчуття сили. Люди казали мені спалити його одяг. Ні, я не збираюся робити нічого божевільного, щоб нашкодити йому. Це більш позитивно. Я не найкраща співачка, але я завжди любила співати. У дитинстві я хотіла потрапити на Бродвей, але не змогла, тому що я погано співаю".

В інших кліпах на TikTok Джордан співає на кухні пісню No Scrubs гурту TLC, коли її колишній комічно повертається з прогулянки з собакою і кидає на неї розгублений погляд.

У третьому кліпі Джордан виспівує у ванній кімнаті, поки він намагається прийняти душ.

Тепер Джордан каже, що сподівається, що її карма-караоке допоможе надихнути інших жінок зцілитися від токсичних стосунків. Вона додала: "Для мене багато значить, коли люди пишуть мені, що вони можуть зрозуміти мене або що я надала їм сили. Одна дівчина сказала мені, що розриває стосунки через мою хоробрість. Це так божевільно – мати можливість допомагати людям через мою помсту і процес зцілення. Зараз люди платять мені за те, що я телефоную їхнім колишнім і співаю їм караоке, незалежно від того, відповідають вони чи ні. Я катую їх у голосових повідомленнях, співаючи пісні, які вони просять. Наразі я заробила понад 500 доларів, люди пропонують мені відкрити цілий бізнес. Я в основному кажу людям, що це кармічне караоке, і що вони отримали погану карму за те, що були придурками або шахраями. Це виключно заради гумору. Я не збираюся нікого ображати або говорити щось неприємне чи погрозливе".

Багато користувачів у коментарях похвалили Джордан за її караоке-помсту:

Серіал, якого я не знав, але на який чекав все своє життя

Я поділилася цим зі своїм чоловіком як попередження, якщо він коли-небудь зрадить

Це дівчина, яка знає, що заслуговує на більше

Дівчино, я живу заради цього, ти зцілюєш мене

Нагадаємо, дівчина дізналася, що її хлопець одружений, та об'єдналася з його дружиною заради помсти. Їхній план не лише закрутив голову зраднику, але й надав його дружині час на те, щоб навести лад у власних справах.

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