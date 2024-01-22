Жінка, якій через тату заборонили ходити на роботу, замаскувала їх макіяжем: який вона має вигляд

Попри те, що юзери кажуть, що їй так краще, діти жінки це ненавидять.

"Найтатуйованішу маму Великої Британії", яка раніше показала, якою була до татуювань, власні діти назвали "незнайомкою" після того, як вона покрила макіяжем свої фірмові малюнки.

Про це пише Daily Star.

46-річна Мелісса Слоан з Вельсу почала робити тату на обличчі понад 10 років тому – це означає, що двоє її молодших дітей ніколи не бачили її "чисте" тіло. Зараз у жінки понад 800 малюнків.

Мелісса вирішила замаскувати тату на обличчі макіяжем, що "налякало" її дітей та собаку. Нащадки назвали її "чужою", відмовившись розмовляти зі своєю "безчорнильною" матір'ю.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

"Ніхто з них не розмовляв зі мною того дня, дітям це не сподобалося. Все минуло не дуже добре. Вони сказали: "Повернися до свого божевілля, мамо". Це було те саме, ніби вони дивилися на іншу людину, на незнайомку. Коли я змила макіяж, вони повернулися в норму. А все мало бути навпаки".

Мелісса, яка має семеро дітей, сказала, що п'ятеро з них не спілкуються з нею. Вона стверджує, що їм не подобаються її татуювання, хоча це не проблема для її молодших, які живуть із нею.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Попри те, що її маленькі діти не дуже вподобали чисту шкіру мами, юзери були у захопленні. Слоан розмістила свій макіяж на особистій сторінці у Facebook, що спричинило позитивну реакцію. Але попри компліменти, мама заявила, що ніколи не припинить робити татуювання і не збирається видаляти їх.

Нагадаємо, через тату Меліссу Слоан звільнили з роботи, а на нову відмовляються брати. Жінці заборонили відвідувати тату-салони, бо її обличчя "не піддається корекції", а також паби. Не можна британці ходити і до школи, де навчаються її діти. А нещодавно вона поскаржилася, що не може здати на права, бо інструктори "бояться її".

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