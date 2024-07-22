Жінка, якій прописали холодну воду, заявила, що це врятувало їй життя: на що вона страждала

Жінка, якій для лікування депресії прописали плавання в холодній воді, каже, що це заняття "врятувало їй життя".

Про це пише Mirror.

37-річна Гелен Даунгем пережила низку травматичних подій у період від 2019 до 2022 року, зокрема розрив стосунків, втрату роботи та перелом ноги.

Мама-одиначка вже мала проблеми з психічним здоров'ям, але, за її словами, події, що загострилися через пандемію, змусили її замислитися над тим, щоб накласти на себе руки. Гелен з Вармлі, Велика Британія, прописали ліки від депресії та тривоги, які, за її словами, не допомогли.

Тоді, в січні, її лікар запропонував їй взяти участь в ініціативі Національної служби охорони здоров'я під назвою "соціальне призначення", яка пов'язує людей із заходами, групами та службами в їхній громаді. Її направили на шеститижневий курс до місцевої жіночої групи з плавання в холодній воді – і вона вирішила спробувати.

Вже після одного сеансу Гелен була приголомшена, помітивши фізичний і психічний вплив на неї і вона вирішила продовжити. Тепер вона ходить туди щонайменше двічі на тиждень, завела багато нових друзів і вперше за багато років більше не "боїться прокидатися вранці".

Гелен Даунгем / Фото: SWNS

Гелен, яка наразі є безробітною, сказала: "Коли моє психічне здоров'я було в гіршому стані, я ненавиділа все і не хотіла перебувати тут. Лікарі збільшили мені дозу ліків і порадили займатися спортом, але пігулки все притупляли, і я не могла вийти з дому".

Але коли заговорили про плавання в холодній воді, в моїй голові спалахнула маленька іскра. Спочатку від холоду в мене перехопило подих, але мені це сподобалося. Це абсолютне блаженство – після плавання моя голова стає набагато яснішою, спокійнішою, і я почуваюся такою щасливою. Раніше я ізолювала себе і ніколи не хотіла виходити з дому, а тепер мені так хочеться піти поплавати з друзями, що не можу заснути напередодні ввечері. Це повністю змінило моє життя і врятувало мені життя.

Гелен, яка має 14-річну доньку, сказала, що в грудні 2019 року вона пережила важкий розрив. Вона вже страждала на депресію, але стверджує, що ситуація погіршилася після того, як вона розлучилася зі своїм партнером, оскільки вона опинилася у підвішеному стані.

У жовтні 2020 року її звільнили з улюбленої роботи старшої співробітниці служби підтримки. Вона сказала: "Втрата роботи було найгіршим, що зі мною сталося. Моя робота була моїм життям".

Гелен Даунгем / Фото: SWNS

Після подавання заяви на отримання універсального кредиту 2021 року у неї виникла низка проблем із соціальним житлом. Вона думала, що гірше не може бути, поки в березні 2022 року вона не зламала праву ногу під час прогулянки з собакою.

Гелен пригадала: "Це була соломинка, яка зламала спину верблюда. Я тижнями не могла вийти з дому, і в мене розвинулася тяжка агорафобія. Дійшло до того, що моє психічне здоров'я стало настільки поганим, що я просто не хотіла більше тут перебувати. Я думала, що якщо щось ще станеться, то це буде кінець – я накладу на себе руки".

Їй збільшили дозу ліків, і вона сказала, що лікар порадив їй більше займатися спортом, але, за її словами, це не дало жодного ефекту. Зрештою, її лікар підписав її на ініціативу "соціального призначення ліків", припускаючи, що вона може отримати користь від діяльності у своєму співтоваристві.

У січні цього року вона пішла на свою першу сесію з жіночою групою, що базується у Бредлі Сток, Брістоль, і їй сподобалося.

"Коли я вперше приїхала, я не знала на що чекати. То був шок, у мене перехопило подих, бо було так холодно. Кожна частина мого тіла була холодна, але я дуже швидко акліматизувалася. Я повернулася додому, відчула втому, але помітила, що почуваюся набагато ясніше, у плані вільного простору, і стала такою спокійною".

Гелен Даунгем / Фото: SWNS

Відтоді вона продовжила працювати у своїй початковій групі, а також приєдналася до іншої – і займається плаванням у холодній воді щонайменше двічі на тиждень. Вона змогла завести багато нових друзів, а також покращити своє здоров'я та психічний добробут і сказала, що це змінило її життя.

Зараз Гелен виступає за програму соціальних призначень Національної служби охорони здоров'я та хоче, щоб якнайбільше людей знали про користь, яку вона може принести. Вона сказала: "Більшість людей, з якими я говорю, ніколи навіть не чули про соціальні призначення, але це така чудова концепція. У мене все ще є проблеми з психічним здоров'ям, з якими я борюся, але я не боюся прокидатися вранці і з нетерпінням чекаю на можливість знову поплавати. Це повністю змінило моє життя і це мене врятувало".

Нагадаємо, жінка пожалілася, як грудні імпланти зруйнували її життя. Вона шкодує про те, що зробила пластику грудей.

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