Жінка, якій відрізали груди через рак, тепер бігає марафони топлес: "Це надає сили" (фото)

Жінка, яка бігає селом топлес, розповіла, що робить це з важливої причини.

Про це пише Daily Star.

50-річна Луїза Батчер часто здійснює пробіжку Браунтоном, Англія, з відкритою верхньою частиною тіла. Вона каже, що це "надає сили" бути відомою у своєму селі як бігунка топлес, оскільки вона підвищує поінформованість про рак грудей.

Луїза Батчер / Фото: SWNS

Мама двох дітей перенесла мастектомію ще 2022 року. У квітні у Луїзи діагностували хворобу. Волонтерка благодійної організації, оглянувши себе, виявила ущільнення у грудях, діагноз підтвердився на УЗД.

Ділячись причинами, з яких вона хотіла бігати топлес, Луїза поділилася: "Минулий рік був таким похмурим через рак, що бігати топлес не здавалося сміливим, я відчувала, що мені потрібно це зробити. Коли я це вперше зробила, це було нескладно. Це було трохи дивно. До встановлення діагнозу я бігала один чи два рази на тиждень, але за шість місяців до того, як мені поставили діагноз, я почала готуватися до віртуального марафону і відтоді не зупиняюся — за останні 12 місяців я пробігла три марафони".

Луїза Батчер / Фото: SWNS

Вона вже пробігла віртуальний Лондонський марафон та планує пробігти справжній марафон наступного року.

Вона сказала: "Це справді надихає, і я роблю це щодня. У неділю я пробігла топлес місцевий марафон і зазнала величезної любові. Це розширює поінформованість про рак молочної залози та допомагає трохи нормалізувати його".

Луїза Батчер / Фото: SWNS

Нагадаємо, 71-річний цнотливий чоловік все життя ховається від жінок і звів навколо дому високий паркан. Попри це, він приймає від них допомогу.

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