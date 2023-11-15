Жінка, якій заборонили ходити на роботу, до пабів і школи, показала, якою була до татуювань – фото

Також вона не може здати на права.

Британка, якій заборонили ходити на роботу, до пабів і школи через екстремальну зовнішність, показала, який мала вигляд до того, як почала робити тату.

Про це пише Daily Mail.

46-річна Мелісса Слоан набила перші малюнки на тілі ще у 20 років. Зараз вона навіть не знає їхньої точної кількості, але каже, що їх понад 800.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Жінку звільнили з роботи, а на нову відмовляються брати, їй заборонили відвідувати тату-салони, бо її обличчя "не піддається корекції", також її не пускають до пабі. Не можна Меліссі і ходити до школи, де навчаються її діти. А нещодавно вона пожалілася, що не може здати на права, бо інструктори "бояться її".

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Близько 20 років тому Слоан мала такий вигляд:

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

В інтерв'ю мама сімох дітей розповіла, що зараз знову намагається завагітніти. Мелісса, яка самотужки робить собі тату, набиваючи мінімум по три на тиждень, поклялася припинити це у разі вагітності.

"Я не робитиму татуювань близько дев'яти місяців. Боюся, що це завдасть шкоди дитині, яка буде всередині мене. Я також кину палити і не вживатиму алкоголь", - заявила вона.

Нагадаємо, який вигляд має дівчинка, яка танцює бровами, з вірусної реклами через 14 років. Також вона розкрила правду про знімання.

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