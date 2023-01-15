Жінка, яку вважали мертвою, "ожила" у похоронному бюро

"Покійницю" доставили з будинку престарілих, але у неї не виявили зупинки серця і відправили до лікарні.

Співробітники похоронного бюро в центральній Айові (США) були шоковані, коли жінка, яку доставили як покійну, виявилася живою.

Про це повідомляє видання Omaha First News.

До "ожилої" бабусі викликали працівників екстреної служби, які надали їй першу допомогу, перш ніж відправити до лікарні. Рятувальники не виявили у жінки зупинки серця.

З розмови рятувальників відомо, що стареньку готувалися вже відспівувати у каплиці, коли в неї виявили ознаки життя.

У похоронному бюро відмовилися коментувати цей випадок, пославшись на повагу до приватного життя та конфіденційність.

Жінку нібито доставили в похоронне бюро з будинку престарілих, але керівник цього закладу не підтвердив жодної причетності.

Нагадаємо, раніше у Китаї сталася масштабна аварія під час похоронної процесії, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення.

Читайте також: