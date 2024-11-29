Жінка єдина вижила у жахливій авіакатастрофі та розповіла про диво: "Врятував ангел" (фото)

Єдина жінка, яка вижила у жахливій авіакатастрофі, стверджує, що розмовляла з ангелом, який допоміг їй врятуватися.

Про це пише NTK.

Паола Амадор Сегура летіла на невеликому літаку, на борту якого було шестеро осіб. П'ятеро пасажирів загинули, але 31-річній жінці вдалося врятуватися.

Її сім'я повідомила, що вона розповіла їм про розмову, яка відбулася з нею під час випробування. Вони переконані, що це був ангел або якась вища істота, яка захистила її.

Жінка єдина вижила в авіакатастрофі у Коста-Риці / Фото: Jam Press

Пауло, брат Паоли, розповів, що вона говорила з їхньою матір'ю, що вона прокинулася після аварії і розмовляла з одним зі своїх попутників. Це спантеличило сім'ю, оскільки всі інші пасажири літака трагічно загинули. Її сестра вважає, що сталося якесь диво, і що людина, з якою розмовляла Паола, була ангелом, який оберігав її.

Мама трьох дітей стверджує, що їй сказали зберігати спокій і запевнили, що хтось прийде їх врятувати. Паола припускає, що другий пілот, можливо, говорив з нею, але вона нікого не бачила і чула лише голос.

Жінка єдина вижила в авіакатастрофі у Коста-Риці / Фото: Jam Press

Літак розбився на пагорбі Піко Бланко, розташованому в Ескасу, місті в Коста-Риці, в понеділок, 25 листопада.

Погані погодні умови спричинили мінімальну видимість, через що літак був перенаправлений до міжнародного аеропорту Хуан Сантамарія в Ріо-Сегундо, Коста-Рика. Незадовго до 14:00 зв'язок з літаком було втрачено.

Трагедія сталася 25 листопада / Фото: Jam Press

Підтверджено, що Паола перебуває в лікарні у стабільному стані, але має ознаки травм всього тіла. Вона залишається при тямі, а її життєві показники стабільні.

Нагадаємо, у Швеції ютубер замерз на смерть у сніговій бурі. Він записав останнє послання до сім'ї.

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