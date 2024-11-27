Жінка "юридично не існує" і не може працювати та отримати паспорт: чому так сталося

Вона народилася в британському місті, але не може отримати документи, які б це підтверджували.

Британська жінка розповіла про свою "постійну травму" після того, як дізналася, що вона ніколи не була зареєстрована при народженні.

Про це пише LADbible.

Хоча Кейтлін Волтон народилася в Гейтсгеді 1997 року, уряд класифікує її як іммігрантку, оскільки немає юридичних доказів того, що вона народилася у Великій Британії.

26-річна дівчина розповіла, що її мама народила її вдома без сторонньої допомоги, а це означає, що Кейтлін ніколи не отримувала свідоцтва про народження, про що вона дізналася лише коли переїхала.

Відтоді відсутність свідоцтва про народження означає, що вона не може отримати номер національного страхування, водійські права або паспорт, а це означає, що вона не може знайти роботу.

Кейтлін у дитинстві / Фото: SWNS

2019-го жінка спробувала подати заяву на отримання паспорта, але їй сказали, що для цього потрібно надати документи з датою та місцем народження, яких у неї не було.

Хоча існує процедура пізньої реєстрації народження, Кейтлін сказала, що не може нею скористатися, оскільки в паспортному столі їй сказали, що потрібна "кваліфікована особа, яка може прийти до РАЦСу, щоб надати інформацію для реєстрації народження та підписати актовий запис".

Оскільки вона більше не спілкується зі своєю матір'ю, це є певною проблемою. Вона змогла відкрити банківський рахунок лише за підтримки тітки та двоюрідної сестри, які повинні її утримувати, оскільки вона не може довести, що має право працювати у Великій Британії.

Вона сказала: "Я просто хочу мати можливість працювати і жити нормальним життям, але наразі, якщо я помру, мене не зможуть відстежити. Постійна травма від того, що я фактично не існую, була жахливою".

Вона додала, що "все почало розгортатися", коли вона пішла з дому у віці 18 років і була змушена жити з тіткою, оскільки у неї "не було можливості довести своє існування".

Кейтлін Волтон / Фото: SWNS

Намагаючись довести своє законне існування, вона провела шість годин у пошуках записів у лікарні Королеви Єлизавети в Гейтсгеді, але не знайшла жодного запису про своє народження там. Пошук записів про народження в лікарнях по всій країні також нічого не дав, і не було жодних документів, які б підтверджували її існування до досягнення нею трирічного віку.

"Я почуваюся абсолютно невидимою – я не могла зрозуміти, чому моя матір ховала мене протягом перших років, але, схоже, вона це робила", - сказала Кейтлін, додавши, що "таке відчуття, ніби її стерли з лиця землі".

У Міністерстві внутрішніх справ їй відповіли, що не можуть допомогти, оскільки немає жодних записів про те, що вона є громадянкою Великої Британії, а в Генеральному реєстрі та Раді Гейтсгеда не знають, як допомогти їй у цій справі.

Вона більше не контактує зі своїми батьками або двома братами і сестрами, які, на її думку, також не були зареєстровані при народженні, і сказала: "Я навіть не знаю, куди б я пішла, якби щось трапилося з тіткою".

Речник Міністерства внутрішніх справ поділився: "Свідоцтво про народження є ключовим документом, необхідним для отримання британського паспорта. Однак, якщо хтось не може зареєструвати своє народження, це не завадить йому успішно подати заяву. Після отримання паспорта його можна використовувати як посвідчення особи, наприклад, для отримання водійських прав або для підтвердження права на роботу у Великій Британії".

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